https://1prime.ru/20261105/issledovanie-874933465.html

Исследование показало, сколько россиян используют ИИ на работе

Исследование показало, сколько россиян используют ИИ на работе - 05.11.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян используют ИИ на работе

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) на работе используют уже 65% россиян в крупных городах, при этом только 11% респондентов заявили, что используют его... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:17+0300

2026-11-05T09:17+0300

2026-11-05T09:17+0300

технологии

общество

мтс

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Генеративный искусственный интеллект (ИИ) на работе используют уже 65% россиян в крупных городах, при этом только 11% респондентов заявили, что используют его каждый день, рассказали РИА Новости в MWS AI (входит в МТС Web Services) и философском клубе Quercu. "Доля россиян, использующих генеративный искусственный интеллект на работе, выросла за год на 20% и достигла 65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом только 11% респондентов заявили, что используют его каждый день", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1100 респондентов из российских городов с населением свыше миллиона человек. Согласно опросу, среди сотрудников 18-29 лет ежедневно пользуются ИИ 19% - почти вдвое больше, чем в среднем по выборке, и в несколько раз больше, чем среди сотрудников 50–59 лет. Отмечается, что неловкость за результат работы, значительную часть которой выполнил ИИ, чаще остальных тоже испытывают сотрудники 18–29 лет - 14% против 5% в среднем по выборке и практически нулевых значений среди работающих людей в возрасте 50 лет и старше. Сомнения в собственной профессиональной ценности из-за ИИ часто возникают у 18% молодых сотрудников - против 7% в среднем по выборке и всего у 2% среди сотрудников 60–69 лет. Кроме того, разрыв заметен и между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще женщин говорят, что никогда не испытывали неловкости из-за работы с ИИ или сомнений в собственной профессиональной ценности, то есть у женщин эти переживания возникают чаще.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мтс