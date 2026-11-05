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В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения - 05.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T07:38+0300

2026-11-05T07:38+0300

2026-11-05T07:38+0300

бизнес

россия

калуга

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

калуга

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бизнес, россия, калуга, нижний новгород, росавиация