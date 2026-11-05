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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии - 05.11.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:51+0300
2026-11-05T22:51+0300
йемен
саудовская аравия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874965804.jpg?1793908265
ДОХА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. "Мы провели операцию, атаковав международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме", - сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. В свою очередь, представитель арабской коалиции против хуситов во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО сбили над Восточной провинцией запущенный из Йемена беспилотник. Он не уточнил, привела ли атака к каким-либо последствиям. Посольство Франции в Саудовской Аравии выпустило в четверг предостережение для своих граждан в королевстве о необходимости избегать появления в аэропортах Эр-Рияда и Даммама из-за атак хуситов.
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йемен, саудовская аравия
ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
22:51 05.11.2026
 
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Хуситы сообщили об атаке на аэропорт на востоке Саудовской Аравии

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ДОХА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии.
"Мы провели операцию, атаковав международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме", - сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
В свою очередь, представитель арабской коалиции против хуситов во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО сбили над Восточной провинцией запущенный из Йемена беспилотник. Он не уточнил, привела ли атака к каким-либо последствиям.
Посольство Франции в Саудовской Аравии выпустило в четверг предостережение для своих граждан в королевстве о необходимости избегать появления в аэропортах Эр-Рияда и Даммама из-за атак хуситов.
 
ЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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