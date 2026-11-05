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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии - 05.11.2026, ПРАЙМ

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:51+0300

2026-11-05T22:51+0300

2026-11-05T22:51+0300

йемен

саудовская аравия

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ДОХА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. "Мы провели операцию, атаковав международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме", - сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. В свою очередь, представитель арабской коалиции против хуситов во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО сбили над Восточной провинцией запущенный из Йемена беспилотник. Он не уточнил, привела ли атака к каким-либо последствиям. Посольство Франции в Саудовской Аравии выпустило в четверг предостережение для своих граждан в королевстве о необходимости избегать появления в аэропортах Эр-Рияда и Даммама из-за атак хуситов.

йемен

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йемен, саудовская аравия