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В Киеве приостановили движение по одной ветке метро - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Киеве приостановили движение по одной ветке метро
В Киеве приостановили движение по одной ветке метро - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Киеве приостановили движение по одной ветке метро
Движение по одной ветке метро в Киеве приостановлено из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинский телеканал "Киев-24". | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:12+0300
2026-11-05T14:12+0300
киев
украина
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Движение по одной ветке метро в Киеве приостановлено из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинский телеканал "Киев-24". Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электроэнергии введены в трех районах Киева. "Сообщают о остановке метро на красной ветке из-за проблем с электроснабжением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев-24". Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению. Ранее украинские СМИ сообщали об ухудшающейся ситуации с электроэнергией в Киеве, были введены экстренные отключения электричества. Почасовые графики отключения света также становятся жестче, некоторые дома уже более двух суток обесточены, в части из них нет водоснабжения.
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192
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киев, украина
Киев, УКРАИНА
14:12 05.11.2026
 
В Киеве приостановили движение по одной ветке метро

В Киеве приостановили движение по одной ветке метро из-за проблем с электроснабжением

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Движение по одной ветке метро в Киеве приостановлено из-за проблем с электроснабжением, сообщает украинский телеканал "Киев-24".
Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электроэнергии введены в трех районах Киева.
"Сообщают о остановке метро на красной ветке из-за проблем с электроснабжением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев-24".
Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.
Ранее украинские СМИ сообщали об ухудшающейся ситуации с электроэнергией в Киеве, были введены экстренные отключения электричества. Почасовые графики отключения света также становятся жестче, некоторые дома уже более двух суток обесточены, в части из них нет водоснабжения.
 
КиевУКРАИНА
 
 
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