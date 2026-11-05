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Киев погрузился во тьму, пишут СМИ

Киев погрузился во тьму, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Киев погрузился во тьму, пишут СМИ

Киев практически полностью остался без электроэнергии, город погрузился во тьму, передает украинское новостное агентство Укринформ. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:17+0300

2026-11-05T22:17+0300

2026-11-05T22:17+0300

киев

украина

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Киев практически полностью остался без электроэнергии, город погрузился во тьму, передает украинское новостное агентство Укринформ. "Улицы Киева сейчас практически в полной темноте... В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Укринформ публикует видео с панорамой жилых массивов украинской столицы. Судя по кадрам, город обесточен: лишь в некоторых местах еще работают светофоры и горит свет в отдельных квартирах. В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится "под большим вопросом". Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

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