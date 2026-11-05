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Китай никогда специально не стремился к профициту торгового баланса

Китай никогда специально не стремился к профициту торгового баланса - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китай никогда специально не стремился к профициту торгового баланса

Китай никогда специально не стремился к профициту торгового баланса, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T06:35+0300

2026-11-05T06:35+0300

2026-11-05T06:35+0300

мировая экономика

китай

кнр

шанхай

дин сюэсян

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай никогда специально не стремился к профициту торгового баланса, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Мы никогда не стремимся к профициту торгового баланса целенаправленно", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО. Он отметил, что, несмотря на относительно большой профицит в торговле товарами, у Китая наблюдается пассивный баланс в торговле услугами. "Мы продолжим организовывать мероприятия по экспорту в Китай, импортировать больше высококачественных товаров и услуг и обеспечивать импульс и стабильность для глобального экономического развития", - добавил вице-премьер. Согласно последним данным главного таможенного управления КНР, общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт Китая по итогам января-сентября 2026 года вырос на 21,3%, до 3,37 триллиона долларов, импорт увеличился на 27,5%, составив 2,432 триллиона долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса КНР за отчетный период достигло 938,1 миллиарда долларов. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет