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Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами

Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами

Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T06:50+0300

2026-11-05T06:50+0300

2026-11-05T06:50+0300

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мировая экономика

китай

кнр

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дин сюэсян

госсовет

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Что касается Китая, то есть множество товаров, которые мы хотим импортировать, но не можем их купить или нам не позволяют это сделать", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО. В частности, указал он, обычная торговля некоторой высокотехнологичной продукция сталкивается с препятствиями и ограничениями, что приводит к значительным убыткам для всех вовлеченных сторон. "Мы готовы сотрудничать со всеми странами, чтобы в полной мере учитывать закономерные озабоченности друг друга, устранять разногласия путем консультаций и участвовать в равноправном диалоге по вопросам, представляющим общий интерес, прикладывать усилия для снижения издержек и содействовать бесперебойному функционированию международной торговли", - указал он. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет