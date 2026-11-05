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Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами
Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами - 05.11.2026, ПРАЙМ
Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами
Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T06:50+0300
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Что касается Китая, то есть множество товаров, которые мы хотим импортировать, но не можем их купить или нам не позволяют это сделать", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО.
В частности, указал он, обычная торговля некоторой высокотехнологичной продукция сталкивается с препятствиями и ограничениями, что приводит к значительным убыткам для всех вовлеченных сторон.
"Мы готовы сотрудничать со всеми странами, чтобы в полной мере учитывать закономерные озабоченности друг друга, устранять разногласия путем консультаций и участвовать в равноправном диалоге по вопросам, представляющим общий интерес, прикладывать усилия для снижения издержек и содействовать бесперебойному функционированию международной торговли", - указал он.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Шанхай, Дин Сюэсян, Госсовет
Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами
Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций
ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай готов устранять торговые разногласия с другими странами путем консультаций, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Что касается Китая, то есть множество товаров, которые мы хотим импортировать, но не можем их купить или нам не позволяют это сделать", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО.
В частности, указал он, обычная торговля некоторой высокотехнологичной продукция сталкивается с препятствиями и ограничениями, что приводит к значительным убыткам для всех вовлеченных сторон.
"Мы готовы сотрудничать со всеми странами, чтобы в полной мере учитывать закономерные озабоченности друг друга, устранять разногласия путем консультаций и участвовать в равноправном диалоге по вопросам, представляющим общий интерес, прикладывать усилия для снижения издержек и содействовать бесперебойному функционированию международной торговли", - указал он.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.