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Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%

Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%

Китай за последние годы снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%, что близко к показателю развитых стран, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T07:08+0300

2026-11-05T07:08+0300

2026-11-05T07:08+0300

мировая экономика

китай

кнр

пекин

дин сюэсян

госсовет

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай за последние годы снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%, что близко к показателю развитых стран, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Многие из политических мер и инициатив Китая по расширению открытости внешнему миру были впервые объявлены или подробно разъяснены на CIIE, они уже были полностью реализованы и принесли плодотворные результаты", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО (CIIE). Он добавил, что "общий уровень таможенных пошлин снизился до 7,3%, что значительно ниже среднего уровня развивающихся стран и уже приближается к среднему уровню развитых стран". Вице-премьер указал, что для всех наименее развитых стран, с которыми Китай поддерживает дипломатические отношения, Пекин ввел нулевые таможенные тарифы. Помимо этого, были отменены ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

китай

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мировая экономика, китай, кнр, пекин, дин сюэсян, госсовет