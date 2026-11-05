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Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%
Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%
Китай за последние годы снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%, что близко к показателю развитых стран, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T07:08+0300
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2026-11-05T07:08+0300
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дин сюэсян
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай за последние годы снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%, что близко к показателю развитых стран, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Многие из политических мер и инициатив Китая по расширению открытости внешнему миру были впервые объявлены или подробно разъяснены на CIIE, они уже были полностью реализованы и принесли плодотворные результаты", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО (CIIE).
Он добавил, что "общий уровень таможенных пошлин снизился до 7,3%, что значительно ниже среднего уровня развивающихся стран и уже приближается к среднему уровню развитых стран".
Вице-премьер указал, что для всех наименее развитых стран, с которыми Китай поддерживает дипломатические отношения, Пекин ввел нулевые таможенные тарифы. Помимо этого, были отменены ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, дин сюэсян, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Дин Сюэсян, Госсовет
Китай снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян: общий уровень таможенных пошлин снизился до 7,3%
ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Китай за последние годы снизил общий уровень таможенных пошлин до 7,3%, что близко к показателю развитых стран, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Многие из политических мер и инициатив Китая по расширению открытости внешнему миру были впервые объявлены или подробно разъяснены на CIIE, они уже были полностью реализованы и принесли плодотворные результаты", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО (CIIE).
Он добавил, что "общий уровень таможенных пошлин снизился до 7,3%, что значительно ниже среднего уровня развивающихся стран и уже приближается к среднему уровню развитых стран".
Вице-премьер указал, что для всех наименее развитых стран, с которыми Китай поддерживает дипломатические отношения, Пекин ввел нулевые таможенные тарифы. Помимо этого, были отменены ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.