https://1prime.ru/20261105/kitaj-874944198.html
Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США
Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США - 05.11.2026, ПРАЙМ
Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США
Китайские власти приняли решение о продлении действия антисубсидиционных таможенных мер в отношении Н-пропанола, импортируемого из США, сроком еще на пять лет,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:21+0300
2026-11-05T14:21+0300
2026-11-05T14:21+0300
мировая экономика
сша
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874944198.jpg?1793877699
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайские власти приняли решение о продлении действия антисубсидиционных таможенных мер в отношении Н-пропанола, импортируемого из США, сроком еще на пять лет, сообщает министерство коммерции республики.
"Комитет тарификации и классификации при Госсовете на основании предложения министерства коммерции принял решение о продлении взимания антисубсидиционной пошлины с импортируемого из США Н-пропанола сроком на пять лет начиная с 6 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, решение взимать антисубсидиционную пошлину в отношении Н-пропанола из США по ставке 34,2-37,7% сроком на пять лет было принято 18 ноября 2020 года. Позже, 18 ноября 2025 года, власти начали пересмотр решения в связи с истечением срока действия мер.
По итогам пересмотра министерство коммерции постановило, что в случае прекращения антисубсидиционных мер субсидирование Н-пропанола из США продолжится или возобновится, что нанесет ущерб китайской промышленности в этой сфере.
Пропанол-1, или пропиловый спирт, или Н-пропанол используется в нефтехимии, фармацевтике, при производстве пестицидов. Также он может служить растворителем, обезжиривающим или обеззараживающим средством.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, госсовет
Мировая экономика, США, Госсовет
Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США
Китай продлил антисубсидиционные пошлины в отношении импортируемого из США Н-пропанола
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайские власти приняли решение о продлении действия антисубсидиционных таможенных мер в отношении Н-пропанола, импортируемого из США, сроком еще на пять лет, сообщает министерство коммерции республики.
"Комитет тарификации и классификации при Госсовете на основании предложения министерства коммерции принял решение о продлении взимания антисубсидиционной пошлины с импортируемого из США Н-пропанола сроком на пять лет начиная с 6 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, решение взимать антисубсидиционную пошлину в отношении Н-пропанола из США по ставке 34,2-37,7% сроком на пять лет было принято 18 ноября 2020 года. Позже, 18 ноября 2025 года, власти начали пересмотр решения в связи с истечением срока действия мер.
По итогам пересмотра министерство коммерции постановило, что в случае прекращения антисубсидиционных мер субсидирование Н-пропанола из США продолжится или возобновится, что нанесет ущерб китайской промышленности в этой сфере.
Пропанол-1, или пропиловый спирт, или Н-пропанол используется в нефтехимии, фармацевтике, при производстве пестицидов. Также он может служить растворителем, обезжиривающим или обеззараживающим средством.