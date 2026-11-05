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Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США

Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США - 05.11.2026, ПРАЙМ

Китай продлил антисубсидиционные пошлины на импорт Н-пропанола из США

Китайские власти приняли решение о продлении действия антисубсидиционных таможенных мер в отношении Н-пропанола, импортируемого из США, сроком еще на пять лет,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:21+0300

2026-11-05T14:21+0300

2026-11-05T14:21+0300

мировая экономика

сша

госсовет

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Китайские власти приняли решение о продлении действия антисубсидиционных таможенных мер в отношении Н-пропанола, импортируемого из США, сроком еще на пять лет, сообщает министерство коммерции республики. "Комитет тарификации и классификации при Госсовете на основании предложения министерства коммерции принял решение о продлении взимания антисубсидиционной пошлины с импортируемого из США Н-пропанола сроком на пять лет начиная с 6 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, решение взимать антисубсидиционную пошлину в отношении Н-пропанола из США по ставке 34,2-37,7% сроком на пять лет было принято 18 ноября 2020 года. Позже, 18 ноября 2025 года, власти начали пересмотр решения в связи с истечением срока действия мер. По итогам пересмотра министерство коммерции постановило, что в случае прекращения антисубсидиционных мер субсидирование Н-пропанола из США продолжится или возобновится, что нанесет ущерб китайской промышленности в этой сфере. Пропанол-1, или пропиловый спирт, или Н-пропанол используется в нефтехимии, фармацевтике, при производстве пестицидов. Также он может служить растворителем, обезжиривающим или обеззараживающим средством.

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мировая экономика, сша, госсовет