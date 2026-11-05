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Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае
Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае - 05.11.2026, ПРАЙМ
Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае
Кондитерские изделия и природная питьевая вода являются российскими товарами-бестселлерами в Китае, в последние годы к ним также активно добавляется бытовая... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:01+0300
2026-11-05T15:02+0300
россия
мировая экономика
китай
шанхай
алтай
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Кондитерские изделия и природная питьевая вода являются российскими товарами-бестселлерами в Китае, в последние годы к ним также активно добавляется бытовая химия, заявил РИА Новости в четверг заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов. "Среди российских товаров, пользующихся в Китае неизменным спросом, можно выделить несколько категорий, которые уже стали символами качественного импорта", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. Прежде всего, указал он, это кондитерские изделия - не просто сладости, а продукты с многолетней историей, которые ассоциируются у китайских потребителей с высоким качеством и "вкусом детства". "Эксперты неоднократно отмечают, что российские кондитерские бренды прочно укоренились на китайском рынке и являются одними из самых узнаваемых продуктов из России", - добавил Шаронов. Вторым бестселлером, указал Шаронов, является "природная питьевая вода, особенно из экологически чистых регионов Сибири и Алтая, которая пользуется огромной популярностью благодаря своей репутации натурального продукта". "Китайские потребители высоко ценят такую воду за ее уникальный состав и происхождение", - отметил собеседник агентства. По его словам, в последние годы к этим категориям активно добавляется бытовая химия: российские производители предлагают средства для стирки, мытья посуды, жидкое мыло и товары для уборки дома, делая ставку на экологичность, экономичность и доступную цену. Он отметил, что эта продукция уже представлена в магазинах сети "Сделано в России" в Шанхае и других регионах Китая, а также входит в ассортимент фестивалей-ярмарок российских товаров. "Китайские дистрибьюторы проявляют растущий интерес к российским аналогам в этой категории, отмечая их конкурентоспособность по соотношению цены и качества", - сказал Шаронов. Он пояснил, что успех этих товаров обусловлен сочетанием нескольких факторов: привлекательной ценой, высоким качеством и, что немаловажно, восприятием российской продукции как натуральной и экологически чистой, без ГМО. Для бытовой химии к этому добавляется еще и репутация безопасных составов - без агрессивных компонентов и с акцентом на экологичную упаковку. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, шанхай, алтай
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Шанхай, АЛТАЙ
15:01 05.11.2026 (обновлено: 15:02 05.11.2026)
 
Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае

Кондитерские изделия и питьевая вода стали российскими товарами-бестселлерами в Китае

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Кондитерские изделия и природная питьевая вода являются российскими товарами-бестселлерами в Китае, в последние годы к ним также активно добавляется бытовая химия, заявил РИА Новости в четверг заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов.
"Среди российских товаров, пользующихся в Китае неизменным спросом, можно выделить несколько категорий, которые уже стали символами качественного импорта", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
Прежде всего, указал он, это кондитерские изделия - не просто сладости, а продукты с многолетней историей, которые ассоциируются у китайских потребителей с высоким качеством и "вкусом детства".
"Эксперты неоднократно отмечают, что российские кондитерские бренды прочно укоренились на китайском рынке и являются одними из самых узнаваемых продуктов из России", - добавил Шаронов.
Вторым бестселлером, указал Шаронов, является "природная питьевая вода, особенно из экологически чистых регионов Сибири и Алтая, которая пользуется огромной популярностью благодаря своей репутации натурального продукта".
"Китайские потребители высоко ценят такую воду за ее уникальный состав и происхождение", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в последние годы к этим категориям активно добавляется бытовая химия: российские производители предлагают средства для стирки, мытья посуды, жидкое мыло и товары для уборки дома, делая ставку на экологичность, экономичность и доступную цену.
Он отметил, что эта продукция уже представлена в магазинах сети "Сделано в России" в Шанхае и других регионах Китая, а также входит в ассортимент фестивалей-ярмарок российских товаров.
"Китайские дистрибьюторы проявляют растущий интерес к российским аналогам в этой категории, отмечая их конкурентоспособность по соотношению цены и качества", - сказал Шаронов.
Он пояснил, что успех этих товаров обусловлен сочетанием нескольких факторов: привлекательной ценой, высоким качеством и, что немаловажно, восприятием российской продукции как натуральной и экологически чистой, без ГМО. Для бытовой химии к этому добавляется еще и репутация безопасных составов - без агрессивных компонентов и с акцентом на экологичную упаковку.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙШанхайАЛТАЙ
 
 
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