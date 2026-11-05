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Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае

Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае - 05.11.2026, ПРАЙМ

Торгпредство назвало главные российские товары-бестселлеры в Китае

Кондитерские изделия и природная питьевая вода являются российскими товарами-бестселлерами в Китае, в последние годы к ним также активно добавляется бытовая... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:01+0300

2026-11-05T15:01+0300

2026-11-05T15:02+0300

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Кондитерские изделия и природная питьевая вода являются российскими товарами-бестселлерами в Китае, в последние годы к ним также активно добавляется бытовая химия, заявил РИА Новости в четверг заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов. "Среди российских товаров, пользующихся в Китае неизменным спросом, можно выделить несколько категорий, которые уже стали символами качественного импорта", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. Прежде всего, указал он, это кондитерские изделия - не просто сладости, а продукты с многолетней историей, которые ассоциируются у китайских потребителей с высоким качеством и "вкусом детства". "Эксперты неоднократно отмечают, что российские кондитерские бренды прочно укоренились на китайском рынке и являются одними из самых узнаваемых продуктов из России", - добавил Шаронов. Вторым бестселлером, указал Шаронов, является "природная питьевая вода, особенно из экологически чистых регионов Сибири и Алтая, которая пользуется огромной популярностью благодаря своей репутации натурального продукта". "Китайские потребители высоко ценят такую воду за ее уникальный состав и происхождение", - отметил собеседник агентства. По его словам, в последние годы к этим категориям активно добавляется бытовая химия: российские производители предлагают средства для стирки, мытья посуды, жидкое мыло и товары для уборки дома, делая ставку на экологичность, экономичность и доступную цену. Он отметил, что эта продукция уже представлена в магазинах сети "Сделано в России" в Шанхае и других регионах Китая, а также входит в ассортимент фестивалей-ярмарок российских товаров. "Китайские дистрибьюторы проявляют растущий интерес к российским аналогам в этой категории, отмечая их конкурентоспособность по соотношению цены и качества", - сказал Шаронов. Он пояснил, что успех этих товаров обусловлен сочетанием нескольких факторов: привлекательной ценой, высоким качеством и, что немаловажно, восприятием российской продукции как натуральной и экологически чистой, без ГМО. Для бытовой химии к этому добавляется еще и репутация безопасных составов - без агрессивных компонентов и с акцентом на экологичную упаковку. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, шанхай, алтай