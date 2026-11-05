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В торгпредстве рассказали о востребованности российской косметики в Китае
В торгпредстве рассказали о востребованности российской косметики в Китае - 05.11.2026, ПРАЙМ
В торгпредстве рассказали о востребованности российской косметики в Китае
Российская косметика, особенно в сегменте "северной натуральности", может занять нишу между масс-маркетом и люксом на китайском рынке, заявил РИА Новости в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:37+0300
2026-11-05T15:37+0300
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китай
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российская косметика, особенно в сегменте "северной натуральности", может занять нишу между масс-маркетом и люксом на китайском рынке, заявил РИА Новости в четверг заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов. "Выход на китайский рынок с новыми категориями - это стратегически верный шаг, и у российских производителей есть хорошие шансы на успех", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. Он отметил, что "китайский рынок товаров для красоты и здоровья - один из самых быстрорастущих в мире, а спрос на натуральные, безопасные и экологичные продукты огромен". "Российская косметика, особенно в сегменте "северной натуральности" с сибирскими травами и арктическими минералами, может занять нишу между масс-маркетом и люксом", - указал Шаронов. Вместе с тем он подчеркнул, что "БАДы и функциональные напитки также имеют высокий потенциал, так как китайские потребители активно интересуются продуктами для улучшения сна, спорта и иммунитета". "Участие российских разработчиков в CIIE демонстрирует, что Россия готова предлагать не только сырье и продукты питания, но и высокотехнологичные решения. Это открывает новые B2B-ниши и способствует диверсификации экспорта", - указал собеседник агентства. При этом важно понимать, добавил он, что конкуренция на китайском рынке в этих сегментах высока, но российские товары обладают уникальным преимуществом - репутацией "натуральности" и "экологичности". "Для закрепления в этих нишах важно продолжать инвестировать в маркетинг, адаптировать упаковку и сертификацию под местные требования, а также активно использовать каналы электронной коммерции. Российская экспозиция на CIIE 2026 делает ставку на реальный результат - новые контракты, долгосрочное партнерство и культурный обмен", - добавил Шаронов. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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бизнес, россия, шанхай, китай
Бизнес, РОССИЯ, Шанхай, КИТАЙ
В торгпредстве рассказали о востребованности российской косметики в Китае
Шаронов: российская косметика в Китае может занять нишу между масс-маркетом и люксом
ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российская косметика, особенно в сегменте "северной натуральности", может занять нишу между масс-маркетом и люксом на китайском рынке, заявил РИА Новости в четверг заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов.
"Выход на китайский рынок с новыми категориями - это стратегически верный шаг, и у российских производителей есть хорошие шансы на успех", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
Он отметил, что "китайский рынок товаров для красоты и здоровья - один из самых быстрорастущих в мире, а спрос на натуральные, безопасные и экологичные продукты огромен".
"Российская косметика, особенно в сегменте "северной натуральности" с сибирскими травами и арктическими минералами, может занять нишу между масс-маркетом и люксом", - указал Шаронов.
Вместе с тем он подчеркнул, что "БАДы и функциональные напитки также имеют высокий потенциал, так как китайские потребители активно интересуются продуктами для улучшения сна, спорта и иммунитета".
"Участие российских разработчиков в CIIE демонстрирует, что Россия готова предлагать не только сырье и продукты питания, но и высокотехнологичные решения. Это открывает новые B2B-ниши и способствует диверсификации экспорта", - указал собеседник агентства.
При этом важно понимать, добавил он, что конкуренция на китайском рынке в этих сегментах высока, но российские товары обладают уникальным преимуществом - репутацией "натуральности" и "экологичности".
"Для закрепления в этих нишах важно продолжать инвестировать в маркетинг, адаптировать упаковку и сертификацию под местные требования, а также активно использовать каналы электронной коммерции. Российская экспозиция на CIIE 2026 делает ставку на реальный результат - новые контракты, долгосрочное партнерство и культурный обмен", - добавил Шаронов.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.