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Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций KNDS, пишет Reuters - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций KNDS, пишет Reuters
Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций KNDS, пишет Reuters - 05.11.2026, ПРАЙМ
Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций KNDS, пишет Reuters
Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций оборонного концерна KNDS, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:11+0300
2026-11-05T15:11+0300
германия
франция
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций оборонного концерна KNDS, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ. В середине октября Рейтер передавал, что Германия намерена выкупить все доли оборонного концерна KNDS, принадлежащие немецким семьям, что позволит государству получить 50% компании и не допустить доминирования Франции в структуре собственности. "Федеральное правительство и семьи собственников KNDS договорились о приобретении 50% акций франко-немецкого производителя танков", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ, подготовленный минфином Германии для бюджетного комитета бундестага. Как следует из документа, немецкие власти планируют позднее сократить свою долю до 40% вместе с властями Франции. KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
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германия, франция
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
15:11 05.11.2026
 
Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций KNDS, пишет Reuters

Reuters: правительство Германии договорилось о покупке 50% акций оборонного концерна KNDS

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии договорилось о покупке 50% акций оборонного концерна KNDS, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ.
В середине октября Рейтер передавал, что Германия намерена выкупить все доли оборонного концерна KNDS, принадлежащие немецким семьям, что позволит государству получить 50% компании и не допустить доминирования Франции в структуре собственности.
"Федеральное правительство и семьи собственников KNDS договорились о приобретении 50% акций франко-немецкого производителя танков", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ, подготовленный минфином Германии для бюджетного комитета бундестага.
Как следует из документа, немецкие власти планируют позднее сократить свою долю до 40% вместе с властями Франции.
KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
 
ГЕРМАНИЯФРАНЦИЯ
 
 
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