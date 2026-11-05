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"Любой ценой". Европу предупредили о нюансах жизни без российского газа

"Любой ценой". Европу предупредили о нюансах жизни без российского газа - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Любой ценой". Европу предупредили о нюансах жизни без российского газа

Всемирный банк выпускает прогнозы рынков сырья дважды в год — в апреле и октябре. В октябрьском обзоре существенно повышены прогнозы цен на газ в Европе — и на... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T05:05+0300

2026-11-05T05:05+0300

2026-11-05T05:05+0300

мнения аналитиков

газ

ближний восток

европа

персидский залив

ес

всемирный банк

"синара"

алексей кокин

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк выпускает прогнозы рынков сырья дважды в год — в апреле и октябре. В октябрьском обзоре существенно повышены прогнозы цен на газ в Европе — и на 2026 год, что неудивительно с учетом уже прошедших 10 месяцев, и на 2027 год. При этом прогноз на 2027 год вырос на 46%, до 630 долларов за 1 тыс. куб. м: снижение относительно 2026 года лишь на 8%.В сценарных условиях Всемирного банка предполагается, что в 2027 году частично восстановятся поставки СПГ с Ближнего Востока, однако поврежденные катарские установки еще не будут отремонтированы. Поэтому банк предупреждает о рисках для цен, которые возникают в 2027 году на фоне отказа ЕС от российского газа и СПГ. Причина в том, что на фоне низких запасов газа и проблем на Ближнем Востоке европейским странам придется конкурировать за уменьшившиеся объемы. Ведь российский газ, по оценке Всемирного банка, составлял 11% предложения газа в ЕС в первом полугодии 2026 года.В общем, это давно и хорошо известные факты, но вряд ли до марта 2026 года кто-то всерьез ожидал выхода из строя мощностей в Персидском заливе. На этом фоне множатся риски роста цены СПГ. Всемирный банк указывает на ряд других: еще более медленное восстановление поставок с Ближнего Востока, более сильный спрос в странах Азии, рост потребления электроэнергии дата-центрами, возможные проблемы с поставками газа из Норвегии и Северного моря, а также из России (ведь запрет на импорт в ЕС не означает, что российский СПГ исчезает с мирового рынка).Какие выводы может сделать для себя Евросоюз? По прошлому опыту сомневаюсь, что далеко идущие. Сейчас вообще трудно сказать, есть ли такая цена, которую ЕС не готов был бы заплатить за отказ от российских поставок газа. Максимум, что мне представляется возможным, — это отсрочка полного запрета на импорт газа из России на несколько месяцев, чтобы избежать рисков, указанных Всемирным банком на 2027 год. Исчерпание запасов в подземных хранилищах ЕС предстоящей зимой до критически низких уровней может подтолкнуть Еврокомиссию к такой отсрочке. А в 2028 году, по прогнозу банка, цена газа в ЕС уже снизится до 450 долларов за тысячу кубов — примерно уровня 2025 года, то есть "опасный участок" будет пройден. Правда, 2026 год тоже вначале казался годом дешевого газа.Автор - старший аналитик по нефтегазовому сектору Инвестбанка "Синара" Алексей Кокин

ближний восток

европа

персидский залив

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Алексей Кокин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0b/872198070_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_14967a23d093e8d23c15a07c8ef985fc.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Кокин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0b/872198070_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_14967a23d093e8d23c15a07c8ef985fc.jpg

мнения аналитиков, газ, ближний восток, европа, персидский залив, ес, всемирный банк, "синара", алексей кокин