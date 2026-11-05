https://1prime.ru/20261105/kombinat-874946667.html

Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам

Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам - 05.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам

"Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:16+0300

2026-11-05T15:16+0300

2026-11-05T15:23+0300

промышленность

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874946667.jpg?1793881416

ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12 инвестиционных проектов по переработке данных металлов, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в четверг Мирзиеев ознакомился с презентацией приоритетных задач на 2026 год и дальнейших планах "Узбекского комбината технологических металлов". "До конца текущего года планируется запустить 12 инвестиционных проектов, расширить ассортимент локализованной продукции, а также нарастить производство высокочистых селена и теллура", - говорится в сообщении. Мирзиеев, в частности, поручил в дополнение к пяти освоенным видам продукции (вольфрам, молибден, селен, теллур и рений) наладить производство еще 11 – среди них никель, кобальт, графит, сурьма, олово, ванадий и ртуть Особое внимание уделено крупным проектам по глубокой переработке вольфрама. Для их реализации планируется привлечь 1,1 миллиарда долларов инвестиций. "Рассмотрены также предложения по освоению перспективных месторождений, богатых редкими и редкоземельными элементами, расширению ресурсной базы комбината и ускорению реализации инвестиционных проектов", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана. Ранее первый заместитель председателя правления УзКТМ Уктамжон Каримов сообщал, что предприятие намерено в течение десяти лет освоить переработку 27 критических металлов.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, узбекистан, шавкат мирзиеев