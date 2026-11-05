Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/kombinat-874946667.html
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам - 05.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам
"Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:16+0300
2026-11-05T15:23+0300
промышленность
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874946667.jpg?1793881416
ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12 инвестиционных проектов по переработке данных металлов, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в четверг Мирзиеев ознакомился с презентацией приоритетных задач на 2026 год и дальнейших планах "Узбекского комбината технологических металлов". "До конца текущего года планируется запустить 12 инвестиционных проектов, расширить ассортимент локализованной продукции, а также нарастить производство высокочистых селена и теллура", - говорится в сообщении. Мирзиеев, в частности, поручил в дополнение к пяти освоенным видам продукции (вольфрам, молибден, селен, теллур и рений) наладить производство еще 11 – среди них никель, кобальт, графит, сурьма, олово, ванадий и ртуть Особое внимание уделено крупным проектам по глубокой переработке вольфрама. Для их реализации планируется привлечь 1,1 миллиарда долларов инвестиций. "Рассмотрены также предложения по освоению перспективных месторождений, богатых редкими и редкоземельными элементами, расширению ресурсной базы комбината и ускорению реализации инвестиционных проектов", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана. Ранее первый заместитель председателя правления УзКТМ Уктамжон Каримов сообщал, что предприятие намерено в течение десяти лет освоить переработку 27 критических металлов.
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, узбекистан, шавкат мирзиеев
Промышленность, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
15:16 05.11.2026 (обновлено: 15:23 05.11.2026)
 
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам

"Узбекский комбинат технологических металлов" до конца года запустит 12 инвестпроектов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12 инвестиционных проектов по переработке данных металлов, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в четверг Мирзиеев ознакомился с презентацией приоритетных задач на 2026 год и дальнейших планах "Узбекского комбината технологических металлов".
"До конца текущего года планируется запустить 12 инвестиционных проектов, расширить ассортимент локализованной продукции, а также нарастить производство высокочистых селена и теллура", - говорится в сообщении.
Мирзиеев, в частности, поручил в дополнение к пяти освоенным видам продукции (вольфрам, молибден, селен, теллур и рений) наладить производство еще 11 – среди них никель, кобальт, графит, сурьма, олово, ванадий и ртуть
Особое внимание уделено крупным проектам по глубокой переработке вольфрама. Для их реализации планируется привлечь 1,1 миллиарда долларов инвестиций. "Рассмотрены также предложения по освоению перспективных месторождений, богатых редкими и редкоземельными элементами, расширению ресурсной базы комбината и ускорению реализации инвестиционных проектов", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
Ранее первый заместитель председателя правления УзКТМ Уктамжон Каримов сообщал, что предприятие намерено в течение десяти лет освоить переработку 27 критических металлов.
 
ПромышленностьУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала