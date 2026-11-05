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Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам - 05.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам
"Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:16+0300
2026-11-05T15:16+0300
2026-11-05T15:23+0300
промышленность
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12 инвестиционных проектов по переработке данных металлов, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в четверг Мирзиеев ознакомился с презентацией приоритетных задач на 2026 год и дальнейших планах "Узбекского комбината технологических металлов". "До конца текущего года планируется запустить 12 инвестиционных проектов, расширить ассортимент локализованной продукции, а также нарастить производство высокочистых селена и теллура", - говорится в сообщении. Мирзиеев, в частности, поручил в дополнение к пяти освоенным видам продукции (вольфрам, молибден, селен, теллур и рений) наладить производство еще 11 – среди них никель, кобальт, графит, сурьма, олово, ванадий и ртуть Особое внимание уделено крупным проектам по глубокой переработке вольфрама. Для их реализации планируется привлечь 1,1 миллиарда долларов инвестиций. "Рассмотрены также предложения по освоению перспективных месторождений, богатых редкими и редкоземельными элементами, расширению ресурсной базы комбината и ускорению реализации инвестиционных проектов", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана. Ранее первый заместитель председателя правления УзКТМ Уктамжон Каримов сообщал, что предприятие намерено в течение десяти лет освоить переработку 27 критических металлов.
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промышленность, узбекистан, шавкат мирзиеев
Промышленность, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан до конца года запустит 12 проектов по критическим минералам
"Узбекский комбинат технологических металлов" до конца года запустит 12 инвестпроектов
ТАШКЕНТ, 5 ноя – ПРАЙМ. "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), являющийся монополистом в разработке критического сырья в стране, до конца 2026 года запустит 12 инвестиционных проектов по переработке данных металлов, сообщает пресс-служба узбекского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в четверг Мирзиеев ознакомился с презентацией приоритетных задач на 2026 год и дальнейших планах "Узбекского комбината технологических металлов".
"До конца текущего года планируется запустить 12 инвестиционных проектов, расширить ассортимент локализованной продукции, а также нарастить производство высокочистых селена и теллура", - говорится в сообщении.
Мирзиеев, в частности, поручил в дополнение к пяти освоенным видам продукции (вольфрам, молибден, селен, теллур и рений) наладить производство еще 11 – среди них никель, кобальт, графит, сурьма, олово, ванадий и ртуть
Особое внимание уделено крупным проектам по глубокой переработке вольфрама. Для их реализации планируется привлечь 1,1 миллиарда долларов инвестиций. "Рассмотрены также предложения по освоению перспективных месторождений, богатых редкими и редкоземельными элементами, расширению ресурсной базы комбината и ускорению реализации инвестиционных проектов", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
Ранее первый заместитель председателя правления УзКТМ Уктамжон Каримов сообщал, что предприятие намерено в течение десяти лет освоить переработку 27 критических металлов.