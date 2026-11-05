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Около 500 итальянских компаний ведут работу на российском рынке

Около 500 итальянских компаний ведут работу на российском рынке - 05.11.2026, ПРАЙМ

Около 500 итальянских компаний ведут работу на российском рынке

Около 500 итальянских компаний ведут работу на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T07:47+0300

2026-11-05T07:47+0300

2026-11-05T07:47+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Около 500 итальянских компаний ведут работу на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Порядка 500 компаний с итальянскими юридическими лицами в составе совладельцев вели в нашей стране деятельность, в том числе производственную, во многих отраслях экономики", - сказал Биричевский, говоря о данных за 2026 год. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини ранее заявил РИА Новости о большом количестве итальянских компаний, которые ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать с РФ. После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, мид рф, мид, ес