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Почему Минфин не уронит рубль - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Почему Минфин не уронит рубль
Почему Минфин не уронит рубль - 05.11.2026, ПРАЙМ
Почему Минфин не уронит рубль
Увеличение нетто-покупок валюты Банком России с учетом операций Минфина с 9 ноября до 15,0 миллиарда рублей в день не окажет существенного негативного влияния... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:40+0300
2026-11-05T15:42+0300
мнения аналитиков
финансы
сергей коныгин
минфин
банк россии
фнб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874946345.jpg?1793882523
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты Банком России с учетом операций Минфина с 9 ноября до 15,0 миллиарда рублей в день не окажет существенного негативного влияния на рубль. Причина проста: рынок ожидал более крупных объемов интервенций.Напомню цифры. Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 312,6 миллиарда рублей. Это предполагает ежедневные покупки в размере 15,6 миллиарда рублей против 12,7 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом зеркалирования операций с ФНБ ЦБ будет покупать 15,0 миллиарда рублей в день — выше текущих 12,1 миллиарда рублей.На рубле это никак не отразится. Напротив, рубль немного даже укрепился, поскольку рынок ожидал больших покупок. Продажи валюты экспортерами в ноябре как более существенный фактор перевесят отрицательное влияние роста интервенций. При текущих ценах на нефть рубль в ноябре будет торговаться в диапазоне 80–81 за доллар.Ранее Минфин сообщил, что ожидает сверхплановые нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре в размере 391,16 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам октября составило минус 78,53 миллиарда рублей. Так что валютные интервенции — не тот фактор, который сейчас определяет судьбу рубля. Куда важнее экспортная выручка и общий внешний фон.Автор - Сергей Коныгин, старший аналитик Инвестбанка "Синара"
https://1prime.ru/20261105/zoloto-874939173.html
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Сергей Коныгин
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/07/07/871347046_0:427:2048:2475_100x100_80_0_0_52474f96297ce19c9feb138dd6c78596.jpg
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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40
мнения аналитиков, финансы, сергей коныгин, минфин, банк россии, фнб
Мнения аналитиков, Финансы, Сергей Коныгин, Минфин, Банк России, ФНБ
15:40 05.11.2026 (обновлено: 15:42 05.11.2026)
 
Почему Минфин не уронит рубль

Коныгин из "Синары": рубль устоял против покупок Минфином золота и валюты

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Сергей Коныгин, старший экономист Инвестбанка Синара
Сергей Коныгин
Старший экономист Инвестбанка "Синара"
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты Банком России с учетом операций Минфина с 9 ноября до 15,0 миллиарда рублей в день не окажет существенного негативного влияния на рубль. Причина проста: рынок ожидал более крупных объемов интервенций.
Минфин с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей
12:12
Напомню цифры. Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 312,6 миллиарда рублей. Это предполагает ежедневные покупки в размере 15,6 миллиарда рублей против 12,7 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом зеркалирования операций с ФНБ ЦБ будет покупать 15,0 миллиарда рублей в день — выше текущих 12,1 миллиарда рублей.
На рубле это никак не отразится. Напротив, рубль немного даже укрепился, поскольку рынок ожидал больших покупок. Продажи валюты экспортерами в ноябре как более существенный фактор перевесят отрицательное влияние роста интервенций. При текущих ценах на нефть рубль в ноябре будет торговаться в диапазоне 80–81 за доллар.
Ранее Минфин сообщил, что ожидает сверхплановые нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре в размере 391,16 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам октября составило минус 78,53 миллиарда рублей. Так что валютные интервенции — не тот фактор, который сейчас определяет судьбу рубля. Куда важнее экспортная выручка и общий внешний фон.
Автор - Сергей Коныгин, старший аналитик Инвестбанка "Синара"

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