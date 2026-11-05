Почему Минфин не уронит рубль

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты Банком России с учетом операций Минфина с 9 ноября до 15,0 миллиарда рублей в день не окажет существенного негативного влияния на рубль. Причина проста: рынок ожидал более крупных объемов интервенций.Напомню цифры. Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 312,6 миллиарда рублей. Это предполагает ежедневные покупки в размере 15,6 миллиарда рублей против 12,7 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом зеркалирования операций с ФНБ ЦБ будет покупать 15,0 миллиарда рублей в день — выше текущих 12,1 миллиарда рублей.На рубле это никак не отразится. Напротив, рубль немного даже укрепился, поскольку рынок ожидал больших покупок. Продажи валюты экспортерами в ноябре как более существенный фактор перевесят отрицательное влияние роста интервенций. При текущих ценах на нефть рубль в ноябре будет торговаться в диапазоне 80–81 за доллар.Ранее Минфин сообщил, что ожидает сверхплановые нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре в размере 391,16 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам октября составило минус 78,53 миллиарда рублей. Так что валютные интервенции — не тот фактор, который сейчас определяет судьбу рубля. Куда важнее экспортная выручка и общий внешний фон.Автор - Сергей Коныгин, старший аналитик Инвестбанка "Синара"
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты Банком России с учетом операций Минфина с 9 ноября до 15,0 миллиарда рублей в день не окажет существенного негативного влияния на рубль. Причина проста: рынок ожидал более крупных объемов интервенций.
Минфин с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей
12:12
Напомню цифры. Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 312,6 миллиарда рублей. Это предполагает ежедневные покупки в размере 15,6 миллиарда рублей против 12,7 миллиарда рублей месяцем ранее. С учетом зеркалирования операций с ФНБ ЦБ будет покупать 15,0 миллиарда рублей в день — выше текущих 12,1 миллиарда рублей.
На рубле это никак не отразится. Напротив, рубль немного даже укрепился, поскольку рынок ожидал больших покупок. Продажи валюты экспортерами в ноябре как более существенный фактор перевесят отрицательное влияние роста интервенций. При текущих ценах на нефть рубль в ноябре будет торговаться в диапазоне 80–81 за доллар.
Ранее Минфин сообщил, что ожидает сверхплановые нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре в размере 391,16 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам октября составило минус 78,53 миллиарда рублей. Так что валютные интервенции — не тот фактор, который сейчас определяет судьбу рубля. Куда важнее экспортная выручка и общий внешний фон.
Автор - Сергей Коныгин, старший аналитик Инвестбанка "Синара"
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