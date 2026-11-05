Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/kravtsov-874944277.html
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов
Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:21+0300
2026-11-05T14:21+0300
технологии
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874944277.jpg?1793877702
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале. "Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов", - говорится в сообщении. О времени и месте прощания с основателем бренда команда пообещала сообщить позже. В 1995 году Кравцов вместе с партнерами организовал компанию "Руян". В нее со временем вошли разные бренды, в том числе средства от комаров "Раптор", Gardex и Mosquitall, а также обувная косметика Salton. В 2002 году появился проект "Экспедиция", который объединяет гастрономию, туристическое снаряжение, сувениры и мероприятия.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
14:21 05.11.2026
 
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов

Создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов умер на 59-м году жизни

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов", - говорится в сообщении.
О времени и месте прощания с основателем бренда команда пообещала сообщить позже.
В 1995 году Кравцов вместе с партнерами организовал компанию "Руян". В нее со временем вошли разные бренды, в том числе средства от комаров "Раптор", Gardex и Mosquitall, а также обувная косметика Salton.
В 2002 году появился проект "Экспедиция", который объединяет гастрономию, туристическое снаряжение, сувениры и мероприятия.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала