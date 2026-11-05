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Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов
Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:21+0300
2026-11-05T14:21+0300
2026-11-05T14:21+0300
технологии
бизнес
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов", - говорится в сообщении.
О времени и месте прощания с основателем бренда команда пообещала сообщить позже.
В 1995 году Кравцов вместе с партнерами организовал компанию "Руян". В нее со временем вошли разные бренды, в том числе средства от комаров "Раптор", Gardex и Mosquitall, а также обувная косметика Salton.
В 2002 году появился проект "Экспедиция", который объединяет гастрономию, туристическое снаряжение, сувениры и мероприятия.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
Умер создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов
Создатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов умер на 59-м году жизни
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция" Александр Кравцов ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила команда бренда в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 59-м году жизни скоропостижно скончался Александр Кравцов", - говорится в сообщении.
О времени и месте прощания с основателем бренда команда пообещала сообщить позже.
В 1995 году Кравцов вместе с партнерами организовал компанию "Руян". В нее со временем вошли разные бренды, в том числе средства от комаров "Раптор", Gardex и Mosquitall, а также обувная косметика Salton.
В 2002 году появился проект "Экспедиция", который объединяет гастрономию, туристическое снаряжение, сувениры и мероприятия.