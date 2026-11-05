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Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень - 05.11.2026, ПРАЙМ
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень
Система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень в РФ, она нацелена на решение госзадач и развитие российской экономики,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:35+0300
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россия
сергей кравцов
минпросвещения
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень в РФ, она нацелена на решение госзадач и развитие российской экономики, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень, она нацелена на решение государственных задач, на развитие российской экономики", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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россия, сергей кравцов, минпросвещения
РОССИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
16:35 05.11.2026
 
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень

Кравцов: система среднего профобразования выходит на качественный уровень

© РИА Новости . Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень в РФ, она нацелена на решение госзадач и развитие российской экономики, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень, она нацелена на решение государственных задач, на развитие российской экономики", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
 
РОССИЯСергей КравцовМинпросвещения
 
 
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