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Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень - 05.11.2026, ПРАЙМ
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень
Система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень в РФ, она нацелена на решение госзадач и развитие российской экономики,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:35+0300
2026-11-05T16:35+0300
2026-11-05T16:35+0300
россия
сергей кравцов
минпросвещения
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень в РФ, она нацелена на решение госзадач и развитие российской экономики, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня система среднего профессионального образования выходит на качественно новый уровень, она нацелена на решение государственных задач, на развитие российской экономики", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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ПРАЙМ
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россия, сергей кравцов, минпросвещения
РОССИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
Кравцов: система среднего профобразования выходит на новый уровень
Кравцов: система среднего профобразования выходит на качественный уровень