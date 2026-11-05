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Долговая ловушка: кредиты для беднейших стран стали дороже, пишет Bloomberg - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Долговая ловушка: кредиты для беднейших стран стали дороже, пишет Bloomberg
Долговая ловушка: кредиты для беднейших стран стали дороже, пишет Bloomberg - 05.11.2026, ПРАЙМ
Долговая ловушка: кредиты для беднейших стран стали дороже, пишет Bloomberg
Беднейшие страны мира столкнулись с самым высоким ростом стоимости заимствований с 1989 года, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Всемирного банка. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:01+0300
2026-11-05T19:01+0300
экономика
финансы
кредиты
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Беднейшие страны мира столкнулись с самым высоким ростом стоимости заимствований с 1989 года, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Всемирного банка."Внешний долг стран с развивающейся экономикой вырос до рекордных 9,4 триллиона долларов в 2025 году", — отмечает агентство.Этому отчасти способствовало то, что самые бедные страны столкнулись с уровнем стоимости заимствований, которого не было с 1980-х годов, отмечает Bloomberg. Так, страны с низким доходом платили в среднем 8,2% по новым частным кредитам и 9,4% по новым облигациям, тогда как для развивающихся стран с более сильными экономиками ставка по новым бондам составляла в среднем 5,5%.По данным Всемирного банка, в 2025 году рост внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода, за исключением Китая, был обусловлен главным образом частным финансированием. При этом чистый приток заемных средств вырос почти до 360 миллиардов долларов.Например, Демократическая Республика Конго в апреле привлекла 1,25 миллиарда долларов в ходе дебютного выпуска долларовых облигаций — по двум бумагам с доходностью 8,75% и 9,5%, что стало одними из самых высоких купонных ставок 2026 года. Ангола к середине августа разместила вдвое больше прошлогодних двух миллиардов долларов; Индонезия и Филиппины также превысили свой выпуск 2025-го.Всемирный банк отмечает, что многие правительства выпускают новые бонды для выкупа долга или сглаживания выплат, но это не уменьшает долговую нагрузку существенно.Bloomberg также указывает на рост использования сложных инструментов управления обязательствами: с 2024 года в Аргентине, Колумбии, Анголе, Нигерии и Сенегале все чаще применяются так называемые свопы полной доходности на суммы от 1 до 9,3 миллиарда долларов. Такие схемы дают быстрый доступ к валюте, но несут риски обеспечения, рефинансирования и прозрачности, заключает агентство.
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финансы, кредиты
Экономика, Финансы, кредиты
19:01 05.11.2026
 
Долговая ловушка: кредиты для беднейших стран стали дороже, пишет Bloomberg

Bloomberg: кредиты для беднейших стран мира подорожали до максимума с 1989 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Беднейшие страны мира столкнулись с самым высоким ростом стоимости заимствований с 1989 года, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Всемирного банка.
"Внешний долг стран с развивающейся экономикой вырос до рекордных 9,4 триллиона долларов в 2025 году", — отмечает агентство.
Этому отчасти способствовало то, что самые бедные страны столкнулись с уровнем стоимости заимствований, которого не было с 1980-х годов, отмечает Bloomberg. Так, страны с низким доходом платили в среднем 8,2% по новым частным кредитам и 9,4% по новым облигациям, тогда как для развивающихся стран с более сильными экономиками ставка по новым бондам составляла в среднем 5,5%.
По данным Всемирного банка, в 2025 году рост внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода, за исключением Китая, был обусловлен главным образом частным финансированием. При этом чистый приток заемных средств вырос почти до 360 миллиардов долларов.
Например, Демократическая Республика Конго в апреле привлекла 1,25 миллиарда долларов в ходе дебютного выпуска долларовых облигаций — по двум бумагам с доходностью 8,75% и 9,5%, что стало одними из самых высоких купонных ставок 2026 года. Ангола к середине августа разместила вдвое больше прошлогодних двух миллиардов долларов; Индонезия и Филиппины также превысили свой выпуск 2025-го.
Всемирный банк отмечает, что многие правительства выпускают новые бонды для выкупа долга или сглаживания выплат, но это не уменьшает долговую нагрузку существенно.
Bloomberg также указывает на рост использования сложных инструментов управления обязательствами: с 2024 года в Аргентине, Колумбии, Анголе, Нигерии и Сенегале все чаще применяются так называемые свопы полной доходности на суммы от 1 до 9,3 миллиарда долларов. Такие схемы дают быстрый доступ к валюте, но несут риски обеспечения, рефинансирования и прозрачности, заключает агентство.
 
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