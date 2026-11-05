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В Кремле рассказали о работе с обращениями на прямую линию президента - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о работе с обращениями на прямую линию президента
В Кремле рассказали о работе с обращениями на прямую линию президента - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о работе с обращениями на прямую линию президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ИИ позволяет более тщательно обрабатывать обращения на прямую линию главы государства. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:47+0300
2026-11-05T13:47+0300
технологии
россия
дмитрий песков
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ИИ позволяет более тщательно обрабатывать обращения на прямую линию главы государства. "Будет доклад Германа Грефа (глава Сбербанка - ред.), потому что в работе с обращениями граждан на этот формат, на прямую линию с президентом, очень активно задействуется искусственный интеллект. Искусственный интеллект помогает более тщательно разбирать обращения граждан нашей страны, систематизировать и делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к главе государства", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что подготовка к прямой линии президента ведется, она состоится до конца года.
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технологии, россия, дмитрий песков, герман греф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сбербанк
13:47 05.11.2026
 
В Кремле рассказали о работе с обращениями на прямую линию президента

Песков: ИИ позволяет более тщательно обрабатывать обращения на прямую линию президента

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ИИ позволяет более тщательно обрабатывать обращения на прямую линию главы государства.
"Будет доклад Германа Грефа (глава Сбербанка - ред.), потому что в работе с обращениями граждан на этот формат, на прямую линию с президентом, очень активно задействуется искусственный интеллект. Искусственный интеллект помогает более тщательно разбирать обращения граждан нашей страны, систематизировать и делать так, чтобы большее количество граждан могли обращаться к главе государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что подготовка к прямой линии президента ведется, она состоится до конца года.
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий ПесковГерман ГрефСбербанк
 
 
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