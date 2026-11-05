https://1prime.ru/20261105/krym-874947065.html
В Крыму ввели режим ограничения электроснабжения
В Крыму ввели режим ограничения электроснабжения - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму ввели режим ограничения электроснабжения
Режим ограничения электроснабжения введен в Крыму днем в четверг из-за аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, сообщил глава республики Сергей... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:25+0300
2026-11-05T15:25+0300
2026-11-05T15:33+0300
россия
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения введен в Крыму днем в четверг из-за аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее в четверг в компании ГУП "Крымэнерго" сообщили о том, что энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях. Там отметили, что электроэнергия подается исходя из технологической возможности, графики не действуют. "В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона в Республике Крым ограничена подача электроэнергии. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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россия, крым, сергей аксенов
РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
В Крыму ввели режим ограничения электроснабжения
В Крыму ввели режим ограничения электроснабжения из-за аварии на магистральных линиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроснабжения введен в Крыму днем в четверг из-за аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее в четверг в компании ГУП "Крымэнерго" сообщили о том, что энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях. Там отметили, что электроэнергия подается исходя из технологической возможности, графики не действуют.
"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона в Республике Крым ограничена подача электроэнергии. Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".