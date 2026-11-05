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США добавили 47 организаций в санкционные списки по Кубе
США добавили 47 организаций в санкционные списки по Кубе - 05.11.2026, ПРАЙМ
США добавили 47 организаций в санкционные списки по Кубе
США добавили 47 организаций и семь человек в связанные с Кубой санкционные списки, сообщил американский Минфин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:08+0300
2026-11-05T22:08+0300
2026-11-05T22:08+0300
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. США добавили 47 организаций и семь человек в связанные с Кубой санкционные списки, сообщил американский Минфин. В офисе по контролю за иностранными активами американского Минфина уточнили, что санкции введены против организаций из Камбоджи, Панамы, Китая и других стран, а также семерых человек. Кроме того в санкционные списки добавлены два танкера под флагом Кубы.
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мировая экономика, куба, сша
Мировая экономика, КУБА, США
США добавили 47 организаций в санкционные списки по Кубе
США добавили 47 организаций и семь человек в связанные с Кубой санкционные списки
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. США добавили 47 организаций и семь человек в связанные с Кубой санкционные списки, сообщил американский Минфин.
В офисе по контролю за иностранными активами американского Минфина уточнили, что санкции введены против организаций из Камбоджи, Панамы, Китая и других стран, а также семерых человек.
Кроме того в санкционные списки добавлены два танкера под флагом Кубы.