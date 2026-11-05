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Курс юаня к рублю в четверг снова повышается

Курс юаня к рублю в четверг снова повышается - 05.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в четверг снова повышается

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять повышается, продолжая маятниковые движения последних сессий: день вниз, день вверх и опять... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:15+0300

2026-11-05T18:15+0300

2026-11-05T18:33+0300

рынок

юрий кравченко

минфин

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять повышается, продолжая маятниковые движения последних сессий: день вниз, день вверх и опять повтор цикла, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.54 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 12,20 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,19-12,30 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,87 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,35 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил маятниковые колебания последних сессий и опять повышается. Курс остается ниже уровня 12,3 рубля за юань. "Увеличение в ноябре нетто-покупок валюты со стороны денежных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на рубль. Это может сместить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты, особенно с учетом того, что после завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Минфин России с 9 ноября по 4 декабря 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 312,63 миллиарда рублей, по 15,6 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 6 ноября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 279,42 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 12,7 миллиарда рублей. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,26% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.55 мск росла на 2,5%, до 97 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 101,6 пункта. Прогнозы В ноябре внешнеторговый фактор останется одной из основных фундаментальных опор для рубля, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "Высокие цены на нефть в сентябре–октябре с лагом должны продолжить поддерживать экспортную выручку и предложение иностранной валюты. В то же время этот фактор вряд ли станет источником дальнейшего заметного укрепления рубля, поскольку эффект от повышенных нефтяных доходов будет во многом нейтрализован ростом покупок валюты в рамках бюджетного правила", - добавляет он. Проценко из "Альфа-Форекса" в первой декаде ноября ожидает курс доллара в диапазоне 79-83 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,95-12,45 рубля. При этом наиболее вероятно движение курсов к верхним границам указанных диапазонов, уточняет она. В целом фундаментальные факторы в ноябре остаются благоприятными для рубля, однако его дальнейшее заметное укрепление возможно прежде всего при снижении геополитических рисков, полагает Кравченко из ИК "Велес Капитал". "Мы ожидаем средний курс доллара в ноябре около 82,7 рубля. С учетом возможной внутримесячной волатильности движение валюты, на наш взгляд, будет преимущественно проходить в диапазоне 81–85 рублей за доллар", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, юрий кравченко, минфин, ик "велес капитал", минфин рф