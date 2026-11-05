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Проверка на прочность: аналитики оценили динамику курсов валют

Проверка на прочность: аналитики оценили динамику курсов валют - 05.11.2026, ПРАЙМ

Проверка на прочность: аналитики оценили динамику курсов валют

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг умеренно повысился, продолжая маятниковые движения последних сессий: день вниз, день вверх и опять... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:24+0300

2026-11-05T22:24+0300

2026-11-05T22:24+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг умеренно повысился, продолжая маятниковые движения последних сессий: день вниз, день вверх и опять повтор цикла, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки и составил 12,22 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,19-12,30 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,66 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил маятниковые колебания последних сессий и опять повысился. Курс закрепился выше уровня 12,2 рубля за юань. Минфин России с 9 ноября по 4 декабря купит валюту и золото по бюджетному правилу на 312,63 миллиарда рублей, по 15,6 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 6 ноября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 279,42 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 12,7 миллиарда рублей, сообщал Минфин ранее. ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, итоговые покупки валюты вырастут с 12,12 миллиарда рублей в сутки до 15,02 миллиарда, то есть на 24%. "К спаду мировых цен на нефть ниже 100 долларов в четверг добавился анонс Минфином объема операций с валютой по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря - ежедневные покупки вырастут примерно на четверть. При этом давление импортного спроса может увеличиваться по мере приближения конца года", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.00 мск росла на 3,3%, до 97,7 доллара за баррель сорта Brent. Однако в среду она рухнула на 8,7%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вечером снижался на 0,03%, до 101,5 пункта. Прогнозы Валютные курсы в ближайшее время могут проверить на прочность верхние границы диапазонов 12-12,4 рубля за юань, 80-83 рубля за доллар и 89-92 рубля за евро, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В то же время на стороне рубля жесткость курса ЦБ и высокие цены на нефть сентября-октября, которые сейчас закладываются в курс, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Также отметим, что сам доллар немного ослабел к мировым валютам. Краткосрочно ждем юань на уровне 12,1-12,4 рубля, доллар - 81-83 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, валюта, курсы валют, доллар сша, рубль, юань