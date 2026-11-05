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На двух шахтах в Кузбассе за 10 лет произошло 94 тысячи подземных толчков

На двух шахтах в Кузбассе за 10 лет произошло 94 тысячи подземных толчков - 05.11.2026, ПРАЙМ

На двух шахтах в Кузбассе за 10 лет произошло 94 тысячи подземных толчков

Порядка 94 тысяч подземных толчков произошло за 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах в Кузбассе, сообщили РИА Новости в компании "Евразруда". | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:05+0300

2026-11-05T17:05+0300

2026-11-05T17:05+0300

промышленность

общество

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Порядка 94 тысяч подземных толчков произошло за 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах в Кузбассе, сообщили РИА Новости в компании "Евразруда". Все горняки шахты "Шерегешская" на юге Кузбасса, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили ранее РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "За последние 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах зарегистрировано порядка 94 тысяч геодинамических явлений. По оценке экспертов, с понижением глубины и повышением интенсивности добычи руды количество геодинамических явлений в районе Горной Шории будет неуклонно расти. При этом компания принимает все меры для обеспечения безопасности работников", – добавили в компании. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.

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промышленность, общество , кузбасс