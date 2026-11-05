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В Кузбассе ограничили подачу газа на предприятие "Азот"
В Кузбассе ограничили подачу газа на предприятие "Азот" - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе ограничили подачу газа на предприятие "Азот"
Подачу газа ограничили на предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:13+0300
2026-11-05T17:13+0300
2026-11-05T17:13+0300
газ
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Подачу газа ограничили на предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк. В четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже Середюк сообщил, что пламя погасили. "Сейчас по правилам промышленных регламентов ограничена подача газа на кемеровский "Азот". Прошу не беспокоиться из-за этого, ситуация контролируемая, угрозы безопасности нет", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
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газ, кузбасс
В Кузбассе ограничили подачу газа на предприятие "Азот"
В Кузбассе ограничили подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Подачу газа ограничили на предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
В четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже Середюк сообщил, что пламя погасили.
"Сейчас по правилам промышленных регламентов ограничена подача газа на кемеровский "Азот". Прошу не беспокоиться из-за этого, ситуация контролируемая, угрозы безопасности нет", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".