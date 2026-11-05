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В Кузбассе восстановили газоснабжение после разгерметизации газопровода

В Кузбассе восстановили газоснабжение после разгерметизации газопровода - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе восстановили газоснабжение после разгерметизации газопровода

Газоснабжение восстановлено для всех потребителей после разгерметизации газопровода в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:53+0300

2026-11-05T18:53+0300

2026-11-05T18:53+0300

газ

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Газоснабжение восстановлено для всех потребителей после разгерметизации газопровода в Кузбассе, сообщил губернатор региона Илья Середюк. Ранее Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. Подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и начали выравнивать давление. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. Позже предприятие сообщило, что давление газа на предприятии "Азот" стабилизировалось, а производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. "Газоснабжение восстановлено для всех потребителей. Спасибо всем службам за оперативность! В причинах инцидента будут разбираться специалисты", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

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газ, кузбасс