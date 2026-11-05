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Главам муниципалитетов Кузбасса поручили проверять работу объектов ЖКХ
Главам муниципалитетов Кузбасса поручили проверять работу объектов ЖКХ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Главам муниципалитетов Кузбасса поручили проверять работу объектов ЖКХ
Главам муниципалитетов Кузбасса поручено контролировать работу котельных и систем теплоснабжения после разгерметизации газопровода, сообщил губернатор Илья... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:58+0300
2026-11-05T19:58+0300
2026-11-05T20:07+0300
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Главам муниципалитетов Кузбасса поручено контролировать работу котельных и систем теплоснабжения после разгерметизации газопровода, сообщил губернатор Илья Середюк. Ранее Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже пламя погасили, а подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление. "Поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле работу котельных и систем теплоснабжения, оценивать ситуацию на объектах ЖКХ и социальных учреждениях. Ситуацию продолжаем контролировать", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".
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кузбасс
Главам муниципалитетов Кузбасса поручили проверять работу объектов ЖКХ
Губернатор Кузбасса Середюк поручил главам муниципалитетов проверять работу объектов ЖКХ
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Главам муниципалитетов Кузбасса поручено контролировать работу котельных и систем теплоснабжения после разгерметизации газопровода, сообщил губернатор Илья Середюк.
Ранее Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже пламя погасили, а подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление.
"Поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле работу котельных и систем теплоснабжения, оценивать ситуацию на объектах ЖКХ и социальных учреждениях. Ситуацию продолжаем контролировать", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".