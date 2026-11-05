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Лавров и глава МИД Перу обсудят сотрудничество в сфере мирного атома

Лавров и глава МИД Перу обсудят сотрудничество в сфере мирного атома - 05.11.2026, ПРАЙМ

Лавров и глава МИД Перу обсудят сотрудничество в сфере мирного атома

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Перу Карлос Эспа на переговорах 9 ноября обсудят пути развития странами совместных проектов в сфере мирного... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:43+0300

2026-11-05T16:43+0300

2026-11-05T16:43+0300

россия

перу

москва

сергей лавров

мария захарова

мид

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Перу Карлос Эспа на переговорах 9 ноября обсудят пути развития странами совместных проектов в сфере мирного атома, сообщили в МИД РФ. Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова рассказала, что министры проведут 9 ноября переговоры в рамках визита главы МИД Перу в Москву в период 6-10 ноября. "Будут проанализированы пути наращивания взаимной торговли и инвестиций, совместных проектов в сфере мирного использования атомной энергии, исследований в сельскохозяйственной области, ускорения работы над двусторонними соглашениями на разных направлениях", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по теме предстоящих переговоров.

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россия, перу, москва, сергей лавров, мария захарова, мид