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Россия оказалась на игле западных лекарств, пишет Bloomberg

Россия оказалась на игле западных лекарств, пишет Bloomberg - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия оказалась на игле западных лекарств, пишет Bloomberg

Россия по-прежнему зависит от западных компаний в поставках жизненно важных лекарств, пишет Bloomberg. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:43+0300

2026-11-05T17:43+0300

2026-11-05T17:43+0300

мировая экономика

лекарства

россия

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Россия по-прежнему зависит от западных компаний в поставках жизненно важных лекарств, пишет Bloomberg."Около 56% от почти 700 миллиардов рублей, потраченных на лекарства за первые восемь месяцев 2026 года, пришлось на импорт, в частности на более сложные препараты, которые отечественные производители не могут воспроизвести", — уточняет агентство, ссылаясь на данные исследовательской группы DSM.В 2022 году эта доля составляла 57%, добавляет Bloomberg. При этом основная часть критически важного фармацевтического импорта поступает из стран, которые Россия считает недружественными."Импортозамещение остается ключевым драйвером для российской фармацевтики, но его потенциал ограничен. Переход к истинной технологической независимости требует серьезных инвестиций, собственных исследований и разработок и времени", — приводит издание слова директора по стратегии компании "Финам" Ярослава Кабакова.По данным аналитической платформы Cursor, за первые три квартала 2026 года среди крупнейших поставщиков лекарств в России преобладали иностранные фирмы. Лидерами стали швейцарские Roche и Novartis, британская AstraZeneca, французская Sanofi, аргентинская Tuteur Group и американские AbbVie и Johnson & Johnson. В десятке оказались только три российские компании.При этом фармацевтика остается одной из немногих отраслей вне оборонного сектора, которая активно растет, указывает Bloomberg. За восемь месяцев 2026 года производство было примерно на 71% выше, чем за тот же период 2021-го.Кроме того, российские компании перешли к активным действиям в сегментах с высоким спросом, где истечение срока действия патентов открывает возможности для вывода на рынок дженериков и биосимиляров. Например, после потери защиты на "Ксарелто" Bayer уступила лидерство местным производителям. Также в России появились аналоги препарата для снижения веса "Оземпик".Однако зависимость от импорта сохраняется в сегменте дорогих специализированных препаратов — для лечения рака, аутоиммунных и редких заболеваний."Именно в этих областях особенно высок спрос на сложные биотехнологические препараты. Их производство требует передовой технологической инфраструктуры и специализированной экспертизы", — приводит Bloomberg слова директора по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александра Быкова.По данным европейского статистического агентства Евростат, за январь–июль 2026 года общий экспорт ЕС в Россию сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом поставки фармацевтической продукции выросли почти на треть — до 6,7 миллиарда евро.В утвержденной президентом России Владимиром Путиным в конце 2025 года стратегии развития здравоохранения зависимость от иностранных лекарств названа одной из наиболее серьезных угроз национальной безопасности. К 2030 году власти рассчитывают производить в стране 80% лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, на которые приходится основная часть госрасходов на закупки медикаментов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, лекарства, россия