https://1prime.ru/20261105/litsenzija-874948514.html
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию для сделки по NIS
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию для сделки по NIS - 05.11.2026, ПРАЙМ
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию для сделки по NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL получила дополнительную лицензию от Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на проведение... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:55+0300
2026-11-05T15:55+0300
2026-11-05T15:58+0300
газ
сербия
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nis
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL получила дополнительную лицензию от Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на проведение подготовительных операционных транзакций для покупки российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 28 февраля 2027 года, сообщила компания MOL. "OFAC предоставило компаниям MOL и MOL Serbia Investment дополнительную лицензию в связи с потенциальным приобретением доли владения в компании NIS... Лицензия действительна до 28 февраля 2027 года", - говорится в сообщении компании MOL. Отмечается, что эта лицензия разрешает определенные транзакции, необходимые для передачи компании MOL Serbia Investment ценных бумаг, выпущенных в России, и связанные с этим действия, включая получение необходимых разрешений от российских властей. При этом лицензия не разрешает завершение сделки по покупке NIS венгерской компанией - для этого потребуется отдельное разрешение от американского минфина. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 ноября. Власти Сербии в середине июня подписали с MOL договор о будущем управлении NIS в случае, если сделка с "Газпром нефтью" состоится. Сербия, которой сейчас принадлежит 29,8% российско-сербской компании, выкупит у MOL еще 5% акций NIS, и единственный в стране НПЗ минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
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газ, сербия, mol, nis, газпром
Газ, СЕРБИЯ, MOL, NIS, Газпром
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию для сделки по NIS
Минфин США выдал венгерской MOL дополнительную лицензию для заключения сделки по NIS
БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL получила дополнительную лицензию от Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на проведение подготовительных операционных транзакций для покупки российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до 28 февраля 2027 года, сообщила компания MOL.
"OFAC предоставило компаниям MOL и MOL Serbia Investment дополнительную лицензию в связи с потенциальным приобретением доли владения в компании NIS... Лицензия действительна до 28 февраля 2027 года", - говорится в сообщении компании MOL.
Отмечается, что эта лицензия разрешает определенные транзакции, необходимые для передачи компании MOL Serbia Investment ценных бумаг, выпущенных в России, и связанные с этим действия, включая получение необходимых разрешений от российских властей.
При этом лицензия не разрешает завершение сделки по покупке NIS венгерской компанией - для этого потребуется отдельное разрешение от американского минфина.
"Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 ноября.
Власти Сербии в середине июня подписали с MOL договор о будущем управлении NIS в случае, если сделка с "Газпром нефтью" состоится. Сербия, которой сейчас принадлежит 29,8% российско-сербской компании, выкупит у MOL еще 5% акций NIS, и единственный в стране НПЗ минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.