Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261105/litva-874960097.html
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:02+0300
2026-11-05T20:02+0300
энергетика
литва
налоги
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874960097.jpg?1793898120
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". В октябре премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил изучить доходы энергетических компаний, в частности, единственного польского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, и ввести для них налог на сверхприбыль. "Мы должны учитывать геополитический контекст и не стрелять себе в ногу, получая минимальный финансовый эффект (от энергетических компаний - ред.) для литовского бюджета, но рискуя политическими последствиями для наших отношений и инвестиционной сферы", - приводит слова Будриса агентство Sputnik Литва. Ранее в СМИ сообщалось, что единственный в странах Балтии НПЗ Orlen Lietuva может закрыться из-за убыточности.
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, налоги
Энергетика, ЛИТВА, налоги
20:02 05.11.2026
 
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу

Глава МИД Литвы Будрис назвал налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу".
В октябре премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил изучить доходы энергетических компаний, в частности, единственного польского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, и ввести для них налог на сверхприбыль.
"Мы должны учитывать геополитический контекст и не стрелять себе в ногу, получая минимальный финансовый эффект (от энергетических компаний - ред.) для литовского бюджета, но рискуя политическими последствиями для наших отношений и инвестиционной сферы", - приводит слова Будриса агентство Sputnik Литва.
Ранее в СМИ сообщалось, что единственный в странах Балтии НПЗ Orlen Lietuva может закрыться из-за убыточности.
 
ЭнергетикаЛИТВАналоги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала