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В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:02+0300
2026-11-05T20:02+0300
2026-11-05T20:02+0300
энергетика
литва
налоги
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". В октябре премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил изучить доходы энергетических компаний, в частности, единственного польского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, и ввести для них налог на сверхприбыль. "Мы должны учитывать геополитический контекст и не стрелять себе в ногу, получая минимальный финансовый эффект (от энергетических компаний - ред.) для литовского бюджета, но рискуя политическими последствиями для наших отношений и инвестиционной сферы", - приводит слова Будриса агентство Sputnik Литва. Ранее в СМИ сообщалось, что единственный в странах Балтии НПЗ Orlen Lietuva может закрыться из-за убыточности.
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литва, налоги
Энергетика, ЛИТВА, налоги
В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
Глава МИД Литвы Будрис назвал налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу".
В октябре премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил изучить доходы энергетических компаний, в частности, единственного польского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, и ввести для них налог на сверхприбыль.
"Мы должны учитывать геополитический контекст и не стрелять себе в ногу, получая минимальный финансовый эффект (от энергетических компаний - ред.) для литовского бюджета, но рискуя политическими последствиями для наших отношений и инвестиционной сферы", - приводит слова Будриса агентство Sputnik Литва.
Ранее в СМИ сообщалось, что единственный в странах Балтии НПЗ Orlen Lietuva может закрыться из-за убыточности.