https://1prime.ru/20261105/litva-874960097.html

В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу

В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Литве назвали налог на сверхприбыль энергокомпаний выстрелом в ногу

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:02+0300

2026-11-05T20:02+0300

2026-11-05T20:02+0300

энергетика

литва

налоги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874960097.jpg?1793898120

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планируемый налог на сверхприбыль энергетических компаний "выстрелом в ногу". В октябре премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил изучить доходы энергетических компаний, в частности, единственного польского нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, и ввести для них налог на сверхприбыль. "Мы должны учитывать геополитический контекст и не стрелять себе в ногу, получая минимальный финансовый эффект (от энергетических компаний - ред.) для литовского бюджета, но рискуя политическими последствиями для наших отношений и инвестиционной сферы", - приводит слова Будриса агентство Sputnik Литва. Ранее в СМИ сообщалось, что единственный в странах Балтии НПЗ Orlen Lietuva может закрыться из-за убыточности.

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, налоги