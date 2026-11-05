https://1prime.ru/20261105/lokomotiv-874929401.html
В Архангельской области загорелся локомотив
В Архангельской области загорелся локомотив - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области загорелся локомотив
Локомотив загорелся на путях в Архангельской области, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС России по региону. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:16+0300
2026-11-05T05:16+0300
2026-11-05T05:16+0300
россия
архангельская область
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Локомотив загорелся на путях в Архангельской области, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о пожаре локомотива на ж/д путях: Плесецкий МО, поселок Обозерский, станция Обозерская", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что пострадавших нет. К месту вызова направлен дежурный караул ПЧ-49 ОГПС-15 в составе двух человек и одной единицы техники, добавили в региональном ГУМЧС.
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россия, архангельская область
РОССИЯ, Архангельская область
В Архангельской области загорелся локомотив
В Архангельской области загорелся локомотив, никто не пострадал
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Локомотив загорелся на путях в Архангельской области, никто не пострадал, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о пожаре локомотива на ж/д путях: Плесецкий МО, поселок Обозерский, станция Обозерская", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что пострадавших нет. К месту вызова направлен дежурный караул ПЧ-49 ОГПС-15 в составе двух человек и одной единицы техники, добавили в региональном ГУМЧС.