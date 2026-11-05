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В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:32+0300

2026-11-05T08:32+0300

2026-11-05T08:32+0300

бизнес

махачкала

росавиация

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Махачкала ("Уйташ"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, махачкала, росавиация