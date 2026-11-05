https://1prime.ru/20261105/maks-874959217.html
"Макс" подключат к госсистеме мониторинга операторов связи
"Макс" подключат к госсистеме мониторинга операторов связи - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Макс" подключат к госсистеме мониторинга операторов связи
Национальную платформу "Макс" планируется подключить к государственной системе мониторинга операторов связи для проверки актуальности используемых номеров,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:31+0300
2026-11-05T19:31+0300
2026-11-05T20:14+0300
технологии
россия
минцифры
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Национальную платформу "Макс" планируется подключить к государственной системе мониторинга операторов связи для проверки актуальности используемых номеров, сообщила пресс-служба Минцифры. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. "Национальный мессенджер "Макс" планируется подключить к государственной информационной системе мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ)", - говорится в сообщении. "Подключение позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи", - отметили в ведомстве. Там добавили, что это поможет повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов.
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технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
"Макс" подключат к госсистеме мониторинга операторов связи
Минцифры: "Макс" подключат к госсистеме мониторинга операторов связи для проверки номеров
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Национальную платформу "Макс" планируется подключить к государственной системе мониторинга операторов связи для проверки актуальности используемых номеров, сообщила пресс-служба Минцифры.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.
"Национальный мессенджер "Макс" планируется подключить к государственной информационной системе мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ)", - говорится в сообщении.
"Подключение позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что это поможет повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов.