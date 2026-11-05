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Мантуров назвал необходимые направления для бесперебойной деятельности АПК

Мантуров назвал необходимые направления для бесперебойной деятельности АПК - 05.11.2026, ПРАЙМ

Мантуров назвал необходимые направления для бесперебойной деятельности АПК

Стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветпрепаратов и топлива, а также надежное энерго- и водоснабжение являются необходимыми направлениями для... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:16+0300

2026-11-05T18:16+0300

2026-11-05T18:16+0300

сельское хозяйство

денис мантуров

александр новак

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветпрепаратов и топлива, а также надежное энерго- и водоснабжение являются необходимыми направлениями для бесперебойной деятельности российского агропромышленного комплекса, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Вне зависимости от географии первоочередным является безопасность работников и мероприятия по физической защите критических объектов. Для бесперебойной деятельности также нужны стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, надежное энерго- и водоснабжение", – приводятся слова Мантурова в сообщении правительства. Первый вице-премьер России отметил важность заранее формировать запасы ресурсов, иметь альтернативных поставщиков и предусматривать резервные источники энергоснабжения. Кроме того, в условиях пониженных температур пристальное внимание следует уделять техсостоянию котельного оборудования и исправности тепловых систем. В правительстве РФ под руководством первого вице-премьера России Дениса Мантурова, вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Патрушева прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В рамках заседания были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойной работы агропромышленного комплекса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, денис мантуров, александр новак, дмитрий патрушев