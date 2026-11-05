https://1prime.ru/20261105/mer-874956421.html

МЭР предлагает продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов

МЭР предлагает продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов - 05.11.2026, ПРАЙМ

МЭР предлагает продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов

Расширен шестой абзац и добавлен седьмой абзац | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:36+0300

2026-11-05T18:36+0300

2026-11-05T18:36+0300

финансы

россия

максим решетников

марат хуснуллин

антон силуанов

минфин

минфин рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874956421.jpg?1793892999

Расширен шестой абзац и добавлен седьмой абзац МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает рассмотреть возможность продления механизма казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также создания объектов транспортной, инженерной, энергетической, туристической и иной инфраструктуры. Ранее такие кредиты финансировались напрямую из бюджета, теперь они выдаются за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, говорится на сайте правительства РФ. "Мы бы попросили рассмотреть возможность продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов и те средства, которые регионы будут возвращать ... федеральному бюджету, рассмотреть возможность снова их направлять на поддержку проектов ЖКХ на Севере и на поддержку экономики, в тех же пропорциях, как это сейчас складывается", - сказал Решетников на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Как рассказал министр экономического развития, механизм казначейских инфраструктурных кредитов востребован регионами, а сумма по заявкам по двум этапам конкурса в два с половиной раза превысила бюджетный лимит. "Это говорит о том, что несмотря на не очень простую ситуацию, инвестиционные проекты в экономике есть, регионы видят возможность, комбинируя все наши инструменты по всем направлениям, что называется, "дособирать" все эти проекты, умеют работать с бизнесом, умеют создавать для этого все условия. Сам по себе механизм помогает привлекать не только инвестиции, но и повышает эффективность господдержки отдачи от всех вложений", - отметил Решетников. С учетом этих факторов Минэкономразвития и предлагает рассмотреть возможность продления механизма, пояснил он. Всего на казначейские инфраструктурные кредиты для инвестиционных проектов до 2030 года предусмотрено 166 миллиардов рублей, отметили в Минэкономразвития. При отборе проектов Минэкономразвития России оценивает ожидаемый объем частных инвестиций, Минфин — налоговые поступления, а Минстрой — эффективность использования ранее предоставленных инфраструктурных бюджетных кредитов. На основании этих оценок составляется рейтинг проектов. Итоги отбора подводит правительственная комиссия по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, отметили в Минэкономразвития. Ранее в 2025 году правительство РФ утвердило правила выдачи казначейских кредитов, согласно которым субъекты смогут получить их на 15 лет под 3% годовых, говорится на сайте кабмина. Как сообщал в августе 2026 года министр финансов РФ Антон Силуанов, который сейчас также занимает пост вице-премьера, Минфин РФ продолжит оказывать поддержку регионам для инфраструктурного развития в виде казначейских кредитов по 150 миллиардов рублей ежегодно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, максим решетников, марат хуснуллин, антон силуанов, минфин, минфин рф