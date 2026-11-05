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Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе
Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе - 05.11.2026, ПРАЙМ
Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе
Евросоюз должен создать свои запасы критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от стран, доминирующих в сфере их добычи и обработки, заявил канцлер... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:54+0300
2026-11-05T17:54+0300
финансы
мировая экономика
германия
берлин
китай
фридрих мерц
ес
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БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз должен создать свои запасы критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от стран, доминирующих в сфере их добычи и обработки, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Я выдвигаю очень конкретное предложение — создать запасы (критически важных минералов - ред.) в Брюсселе на европейском уровне", - сказал Мерц в ходе выступления на конференции фонда Фридриха Августа фон Хайека в Берлине, его слова приводит агентство Рейтер. Канцлер Германии отметил, что без критически важных минералов у Европы не будет возможности создавать в том числе аккумуляторы, высокоэффективные электродвигатели или современные полупроводники, от которых в будущем будут зависеть экономики стран ЕС, говорится в сообщении агентства. Евросоюз, наряду с другими крупными западными экономиками, в значительной степени зависит от поставок из Китая критически важных минералов и компонентов, которые применяются в том числе в оборонной и аэрокосмической отраслях, уточнил Рейтер. В сентябре агентство Блумберг сообщило, что правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая. Пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. В частности, Берлин намерен ужесточить требования к компаниям по диверсификации поставщиков и источников получения дефицитных минералов.
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финансы, мировая экономика, германия, берлин, китай, фридрих мерц, ес
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин, КИТАЙ, Фридрих Мерц, ЕС
17:54 05.11.2026
 
Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе

Канцлер Германии Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе

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БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз должен создать свои запасы критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от стран, доминирующих в сфере их добычи и обработки, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Я выдвигаю очень конкретное предложение — создать запасы (критически важных минералов - ред.) в Брюсселе на европейском уровне", - сказал Мерц в ходе выступления на конференции фонда Фридриха Августа фон Хайека в Берлине, его слова приводит агентство Рейтер.
Канцлер Германии отметил, что без критически важных минералов у Европы не будет возможности создавать в том числе аккумуляторы, высокоэффективные электродвигатели или современные полупроводники, от которых в будущем будут зависеть экономики стран ЕС, говорится в сообщении агентства.
Евросоюз, наряду с другими крупными западными экономиками, в значительной степени зависит от поставок из Китая критически важных минералов и компонентов, которые применяются в том числе в оборонной и аэрокосмической отраслях, уточнил Рейтер.
В сентябре агентство Блумберг сообщило, что правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая. Пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. В частности, Берлин намерен ужесточить требования к компаниям по диверсификации поставщиков и источников получения дефицитных минералов.
 
ФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯБерлинКИТАЙФридрих МерцЕС
 
 
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