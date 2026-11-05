https://1prime.ru/20261105/merts-874954327.html

Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе

Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе - 05.11.2026, ПРАЙМ

Мерц призвал создать запасы критически важных минералов в Брюсселе

Евросоюз должен создать свои запасы критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от стран, доминирующих в сфере их добычи и обработки, заявил канцлер... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

финансы

мировая экономика

германия

берлин

китай

фридрих мерц

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874954327.jpg?1793890450

БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз должен создать свои запасы критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от стран, доминирующих в сфере их добычи и обработки, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Я выдвигаю очень конкретное предложение — создать запасы (критически важных минералов - ред.) в Брюсселе на европейском уровне", - сказал Мерц в ходе выступления на конференции фонда Фридриха Августа фон Хайека в Берлине, его слова приводит агентство Рейтер. Канцлер Германии отметил, что без критически важных минералов у Европы не будет возможности создавать в том числе аккумуляторы, высокоэффективные электродвигатели или современные полупроводники, от которых в будущем будут зависеть экономики стран ЕС, говорится в сообщении агентства. Евросоюз, наряду с другими крупными западными экономиками, в значительной степени зависит от поставок из Китая критически важных минералов и компонентов, которые применяются в том числе в оборонной и аэрокосмической отраслях, уточнил Рейтер. В сентябре агентство Блумберг сообщило, что правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая. Пакет мер охватывает такие сферы, как защита торговли, госзакупки, корпоративные цепочки поставок, критически важное сырье, проверку инвестиций и контроль над технологиями. В частности, Берлин намерен ужесточить требования к компаниям по диверсификации поставщиков и источников получения дефицитных минералов.

германия

берлин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, германия, берлин, китай, фридрих мерц, ес