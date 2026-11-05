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СМИ: Microsoft отказалась от расширения центра обработки данных в Техасе

СМИ: Microsoft отказалась от расширения центра обработки данных в Техасе - 05.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Microsoft отказалась от расширения центра обработки данных в Техасе

Американская технологическая корпорация Microsoft отказалась от расширения проекта центра обработки данных (ЦОДа) Nscale в Техасе после победы там на... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:36+0300

2026-11-05T09:36+0300

2026-11-05T09:36+0300

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сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Microsoft отказалась от расширения проекта центра обработки данных (ЦОДа) Nscale в Техасе после победы там на губернаторских выборах представителя партии демократов, известных скепсисом по отношению к искусственному интеллекту, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Американский гигант программного обеспечения (Microsft - ред.) отказался от возможности более чем вдвое расширить свой действующий контракт на аренду вычислительных мощностей в центре обработки данных в Техасе", - пишет издание. Прошлой осенью компания Nscale объявила о соглашении с Microsoft об аренде около 240 мегаватт мощностей в техасском округе Уорд с возможностью дальнейшего расширения, пишет издание. При этом весь опцион касался примерно 500 мегаватт на собственной площадке Nscale. По словам источников, Microsoft решила не использовать этот опцион. Отмечается, что решение Microsoft может лишить Nscale миллиардов долларов будущей выручки, если компания не найдет новых клиентов для своего центра. Газета объясняет, что обеспокоенность по поводу строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта по всей территории США стала одной из причин, по которой избиратели отклонили кандидатуры действующих республиканских кандидатов на промежуточных выборах в США. Избранные губернаторы-демократы, в том числе в Техасе, призвали к немедленному мораторию на строительство центров обработки данных, пишет Financial Times. Как заявляют собеседники Financial Times, решение Microsoft не использовать дополнительные мощности в Техасе не повлияет на общий портфель заказов Nscale, оцениваемый в 103 миллиарда долларов. Microsoft и Nscale отказались от комментариев изданию. В октябре Microsoft уже отказалась от аренды строящегося центра обработки данных в Великобритании из-за проволочек с его подключением к электросети. Газета Telegraph писала, что это также ставит под удар Nscale, так как более 40% ее выручки приходится на Microsoft. В Техасе впервые за 30 лет губернатором стал демократ по итогам прошедших ранее в ноябре выборов.

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технологии, бизнес, техас, сша, великобритания, microsoft, financial times