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Захарова: после формирования в Сербии органов власти будут обсуждения газа

Захарова: после формирования в Сербии органов власти будут обсуждения газа - 05.11.2026, ПРАЙМ

Захарова: после формирования в Сербии органов власти будут обсуждения газа

Вернуться к теме переговоров с Сербией по газовому контракту нужно после формирования в стране органов государственной власти, заявила официальный представитель | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:21+0300

2026-11-05T18:21+0300

2026-11-05T18:21+0300

газ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вернуться к теме переговоров с Сербией по газовому контракту нужно после формирования в стране органов государственной власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список" призвали заключить долгосрочный договор о поставках газа из России для обеспечения надежного снабжения. "Что касается анонсов со стороны "Студенческого списка" о переговорах с Россией по газовому контракту, то думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направлении ими соответствующих официальных запросов", - сказала Захарова в ходе брифинга.

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газ, россия, сербия, мария захарова, мид рф