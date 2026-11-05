https://1prime.ru/20261105/mid-874931892.html

МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы

МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы - 05.11.2026, ПРАЙМ

МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы

Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:45+0300

2026-11-05T08:45+0300

2026-11-05T08:45+0300

россия

финансы

запад

москва

европа

сергей лавров

euroclear

мид рф

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874931892.jpg?1793857509

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права", - сказал он агентству. Попытки "обелить" подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны, подчеркнул Биричевский. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.

запад

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, запад, москва, европа, сергей лавров, euroclear, мид рф, ес