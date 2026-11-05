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МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы - 05.11.2026, ПРАЙМ
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы
Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:45+0300
2026-11-05T08:45+0300
2026-11-05T08:45+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права", - сказал он агентству. Попытки "обелить" подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны, подчеркнул Биричевский. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
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МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы
МИД: попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear нарушат права
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права", - сказал он агентству.
Попытки "обелить" подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны, подчеркнул Биричевский.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР.
В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.