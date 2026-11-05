Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/mid-874931892.html
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы - 05.11.2026, ПРАЙМ
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы
Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:45+0300
2026-11-05T08:45+0300
россия
финансы
запад
москва
европа
сергей лавров
euroclear
мид рф
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874931892.jpg?1793857509
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права", - сказал он агентству. Попытки "обелить" подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны, подчеркнул Биричевский. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
запад
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, запад, москва, европа, сергей лавров, euroclear, мид рф, ес
РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, Euroclear, МИД РФ, ЕС
08:45 05.11.2026
 
МИД прокомментировал попытки Запада "обелить" российские активы

МИД: попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear нарушат права

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в некие общеевропейские структуры будут нарушением международного и контрактного права, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права", - сказал он агентству.
Попытки "обелить" подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны, подчеркнул Биричевский.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложения о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать киевский режим, отметили в СВР.
В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
 
РОССИЯФинансыЗАПАДМОСКВАЕВРОПАСергей ЛавровEuroclearМИД РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала