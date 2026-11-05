https://1prime.ru/20261105/mid-874955393.html
Захарова: реальных сдвигов в отношениях России и США нет
Захарова: реальных сдвигов в отношениях России и США нет - 05.11.2026, ПРАЙМ
Захарова: реальных сдвигов в отношениях России и США нет
Говорить о реальных сдвигах в отношениях России и США не приходится, нет прогресса по российской дипсобственности и авиасообщению, заявила в четверг официальный | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:16+0300
2026-11-05T18:16+0300
2026-11-05T18:16+0300
россия
общество
сша
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Говорить о реальных сдвигах в отношениях России и США не приходится, нет прогресса по российской дипсобственности и авиасообщению, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Про какие-то реальные сдвиги, мне кажется, говорить не приходится, их просто нет. Нет прогресса в решении проблем возврата конфискованной российской дипсобственности, возобновления авиасообщения. Тем не менее продолжающийся диалог с американской стороной на различных уровнях в целом носит деловой характер", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, общество , сша, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Общество , США, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова: реальных сдвигов в отношениях России и США нет
Захарова: говорить о реальных сдвигах в отношениях с США не приходится
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Говорить о реальных сдвигах в отношениях России и США не приходится, нет прогресса по российской дипсобственности и авиасообщению, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Про какие-то реальные сдвиги, мне кажется, говорить не приходится, их просто нет. Нет прогресса в решении проблем возврата конфискованной российской дипсобственности, возобновления авиасообщения. Тем не менее продолжающийся диалог с американской стороной на различных уровнях в целом носит деловой характер", - сказала Захарова на брифинге.