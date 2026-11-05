https://1prime.ru/20261105/minfin-874928555.html

Минфин предложил ввести очные заседания по спорам налогоплательщиков и ФНС

Минфин предложил ввести очные заседания по спорам налогоплательщиков и ФНС - 05.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести очные заседания по спорам налогоплательщиков и ФНС

Минфин предлагает ввести очные заседания по спорам между налогоплательщиками и ФНС, где граждане и бизнес смогут лично или по видеосвязи изложить инспекции свою | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:55+0300

2026-11-05T00:55+0300

2026-11-05T00:55+0300

фнс россии

фнс

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минфин предлагает ввести очные заседания по спорам между налогоплательщиками и ФНС, где граждане и бизнес смогут лично или по видеосвязи изложить инспекции свою позицию, а особо сложные дела будут рассматривать коллегией не менее чем из трех сотрудников, следует из законопроекта, разработанного ведомством, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно законопроекту, жалоба будет рассматриваться единолично либо коллегиально - составом не менее чем из трех должностных лиц налогового органа. Коллегиальное рассмотрение будет применяться по решению налогового органа "в связи с особой сложностью спора". Налоговый орган будет рассматривать жалобу с участием лица, подавшего жалобу, по его ходатайству или по собственной инициативе, извещая заявителя о времени и месте заседания. Предусмотрена возможность проведения заседания с использованием видео-конференц-связи. Результаты подготовки жалобы к рассмотрению будут фиксироваться в протоколе, где указываются предмет и пределы рассмотрения жалобы, спорные и бесспорные обстоятельства, одобренные ходатайства. Законопроект также сокращает срок подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган - с одного года до трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Решение по жалобе на решение о привлечении к ответственности будет приниматься в течение двух месяцев со дня получения жалобы с возможностью продления на один месяц при особой сложности спора. Кроме того, документ обязывает публиковать решения по жалобам в полном объеме на официальном сайте ФНС по истечении 15 календарных дней, но не позднее месяца со дня принятия. Лицо, подавшее жалобу, вправе представить возражения против опубликования - в этом случае будет публиковаться информация о результатах рассмотрения жалобы с правовой позицией по спору без указания идентифицирующих сведений. Законопроект также наделяет налоговые органы правом доступа на территорию или в помещение лица, представившего в рамках рассмотрения жалобы документы, ранее не представлявшиеся в ходе налоговой проверки, если причина такого непредставления признана уважительной. Такие документы могут быть направлены в инспекцию, принявшую обжалуемое решение, для проведения мероприятий налогового контроля - допросов, истребования документов, экспертиз, осмотров. Срок проведения таких мероприятий не должен превышать двух месяцев. Исполнение обжалуемого решения может быть приостановлено по заявлению лица при предоставлении банковской гарантии. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, предусмотрено автоматическое приостановление исполнения решения в части обжалуемых сумм до вступления в силу судебного акта. Документ вносит изменения в часть первую Налогового кодекса РФ и, в случае одобрения, вступает в силу с 1 января 2029 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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