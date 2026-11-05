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В Минпромторге рассказали о поставках лекарств с глюкагоном
В Минпромторге рассказали о поставках лекарств с глюкагоном - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о поставках лекарств с глюкагоном
Поставки лекарств с действующим веществом глюкагон, который необходим для диабетиков, осуществляются в плановом режиме, рассказали РИА Новости в Минпромторге... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:01+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поставки лекарств с действующим веществом глюкагон, который необходим для диабетиков, осуществляются в плановом режиме, рассказали РИА Новости в Минпромторге России.
"По состоянию на 2 ноября 2026 года по данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на складах дистрибьютеров, медицинских учреждений и аптек находятся остатки лекарственного препарата с МНН Глюкагон в количестве более 19 тысяч упаковок. По информации, полученной от "Ново Нордиск А/С", поставки лекарственного препарата с МНН Глюкагон осуществляются в плановом режиме в соответствии с графиком", - сказали в ведомстве.
В Минпромторге России добавили, что до конца текущего года планируется поставить еще порядка 23 тысяч упаковок указанного препарата.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что препараты с глюкагоном стало сложно найти в аптеках России.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о поставках лекарств с глюкагоном
Минпромторг: поставки лекарств с глюкагоном осуществляются в плановом режиме
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поставки лекарств с действующим веществом глюкагон, который необходим для диабетиков, осуществляются в плановом режиме, рассказали РИА Новости в Минпромторге России.
"По состоянию на 2 ноября 2026 года по данным ООО "Оператор-ЦРПТ" на складах дистрибьютеров, медицинских учреждений и аптек находятся остатки лекарственного препарата с МНН Глюкагон в количестве более 19 тысяч упаковок. По информации, полученной от "Ново Нордиск А/С", поставки лекарственного препарата с МНН Глюкагон осуществляются в плановом режиме в соответствии с графиком", - сказали в ведомстве.
В Минпромторге России добавили, что до конца текущего года планируется поставить еще порядка 23 тысяч упаковок указанного препарата.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что препараты с глюкагоном стало сложно найти в аптеках России.