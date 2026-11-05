https://1prime.ru/20261105/minselhoz-874928470.html

В Минсельхозе предложили закрепить полномочия по надзору за аттракционами

В Минсельхозе предложили закрепить полномочия по надзору за аттракционами - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе предложили закрепить полномочия по надзору за аттракционами

Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере госрегистрации, учета и надзора за аттракционами предложено закрепить за Минсельхозом РФ, сообщает... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:40+0300

2026-11-05T00:40+0300

2026-11-05T00:40+0300

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ведомости

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере госрегистрации, учета и надзора за аттракционами предложено закрепить за Минсельхозом РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Ведомство подготовило проект постановления правительства с поправками в положение о Министерстве сельского хозяйства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он разработан для реализации положений закона "Об аттракционах", который вступит в силу с 1 марта 2027 г. Документ подготовлен для повышения эффективности государственного контроля и обеспечения безопасности посетителей, напомнили в Минсельхозе", - пишет издание. Отмечается, что министерство будет формировать нормативную правовую базу и единые подходы к реализации полномочий региональных органов гостехнадзора. Издание пишет, что цель нового закона в том числе заключается в формировании единой законодательной основы для всей отрасли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минсельхоз, ведомости