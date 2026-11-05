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В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве

В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве

Уровень зарплат в сельском хозяйстве в России за последние три года сильно увеличился, в 2026 году средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, сообщила глава... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:38+0300

2026-11-05T13:38+0300

2026-11-05T13:38+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уровень зарплат в сельском хозяйстве в России за последние три года сильно увеличился, в 2026 году средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "За последние три года, если посмотреть, у нас уровень заработной платы в отрасли сильно увеличился. Сейчас средняя заработная плата в среднем за 2026 год составляет 90 тысяч рублей. То есть мы приближаемся к городскому уровню", - сказала Лут. Министр отметила, что это одна из целей в рамках комплексного развития сельских территорий. По ее словам, за последние десятилетия агропромышленный комплекс предоставляет хорошее трудоустройство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз