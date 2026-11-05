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В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве
В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве
Уровень зарплат в сельском хозяйстве в России за последние три года сильно увеличился, в 2026 году средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, сообщила глава... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:38+0300
2026-11-05T13:38+0300
2026-11-05T13:38+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уровень зарплат в сельском хозяйстве в России за последние три года сильно увеличился, в 2026 году средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"За последние три года, если посмотреть, у нас уровень заработной платы в отрасли сильно увеличился. Сейчас средняя заработная плата в среднем за 2026 год составляет 90 тысяч рублей. То есть мы приближаемся к городскому уровню", - сказала Лут.
Министр отметила, что это одна из целей в рамках комплексного развития сельских территорий.
По ее словам, за последние десятилетия агропромышленный комплекс предоставляет хорошее трудоустройство.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
В Минсельхозе рассказали о росте уровня зарплат в сельском хозяйстве
Лут: средняя зарплата в сельском хозяйстве за три года выросла до 90 тысяч рублей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уровень зарплат в сельском хозяйстве в России за последние три года сильно увеличился, в 2026 году средняя зарплата составляет 90 тысяч рублей, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"За последние три года, если посмотреть, у нас уровень заработной платы в отрасли сильно увеличился. Сейчас средняя заработная плата в среднем за 2026 год составляет 90 тысяч рублей. То есть мы приближаемся к городскому уровню", - сказала Лут.
Министр отметила, что это одна из целей в рамках комплексного развития сельских территорий.
По ее словам, за последние десятилетия агропромышленный комплекс предоставляет хорошее трудоустройство.