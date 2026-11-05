https://1prime.ru/20261105/mosbirzha-874936578.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании "М.Видео" после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:07+0300
2026-11-05T11:07+0300
2026-11-05T11:07+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании "М.Видео" после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"По состоянию на 10.39.00 текущая цена составила 55,95 рубля (Отклонение – 26,73%). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (44,15 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 10.43 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 11.13 мск.
По состоянию на 10.42 мск акции "М.Видео" дорожали на 29,59% относительно предыдущего закрытия, до 57,15 рубля за бумагу.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, торги, акции, м.видео, мосбиржа
Рынок, Торги, Акции, М.Видео, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям компании "М.Видео"
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании "М.Видео" после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"По состоянию на 10.39.00 текущая цена составила 55,95 рубля (Отклонение – 26,73%). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (44,15 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 10.43 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 11.13 мск.
По состоянию на 10.42 мск акции "М.Видео" дорожали на 29,59% относительно предыдущего закрытия, до 57,15 рубля за бумагу.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).