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Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга
Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга - 05.11.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга
Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга, чуть отыграв утреннее падение, следует из данных торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:49+0300
2026-11-05T14:49+0300
рынок
торги
акции
сша
ормузский пролив
украина
владимир чернов
мосбиржа
финам
роснефть
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга, чуть отыграв утреннее падение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.33 мск опускается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 427,83 пункта. При этом утренние торги он открыл падением более чем на 1%. "Давление на рынок оказывают снижающиеся цены на нефть на ожиданиях скорого урегулирования ситуации в Ормузском проливе после победы демократов на выборах в Конгресс США. Поддержку рынку оказывают надежды прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины, запланированные на 10-11 ноября", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". Так, в лидерах снижения котировок - акции "Роснефти" (−3,9%), "Татнефти" (привилегированные дешевеют на 3%, обыкновенные акции – на 2,43%), "Газпрома" (−2,93%), "Новатэка" (−2,65%). В то же время опережающую динамику демонстрирует индекс Мосбиржи металлов и добычи, повышаясь на 1%, на росте котировок золота на 1,5%. Помимо акций горнодобывающих компаний внимание инвесторов направлено также на представителей финансового и потребительского секторов, где также наблюдается позитивная динамика, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах роста капитализации, в частности, акции "Алросы" (+4,42%), АФК "Система" (+3,24%), "Норильского никеля" (+3,22%), "Московского кредитного банка (+3,18%)". В особенности же выделяется ВК с ростом более чем на 22%. "Бумаги "ВК" продолжают резкий подъем. Уже утром акции вновь достигали верхней ценовой границы. На мой взгляд, такая скорость роста указывает на значительную роль краткосрочного спроса. Продолжение подъема требует новых подтверждений улучшения финансовых результатов компании, иначе риск столь же резкой коррекции будет увеличиваться", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Таким образом, на рынке наблюдается ротация капитала из нефтегазового сектора в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, резюмируют в "Цифра Брокере". "Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2440 пунктов. Верхнюю границу могут сдвинуть отскок нефтегаза и ожидания перед заседанием совета директоров Сбербанка 10 ноября. Нижнюю способны опустить продолжение "снижения" нефти и жесткий тон в резюме обсуждения ключевой ставки", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В конечном счете интерес инвесторов к рынку акций сохраняется, и по завершении консолидации индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению в направлении 2450-2500 пунктов", - заключают аналитики из "Цифра брокера".
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рынок, торги, акции, сша, ормузский пролив, украина, владимир чернов, мосбиржа, финам, роснефть
Рынок, Торги, Акции, США, Ормузский пролив, УКРАИНА, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, Роснефть
14:49 05.11.2026
 
Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга

Российский рынок акций умеренно снижается, чуть отыграв утреннее падение

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга, чуть отыграв утреннее падение, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.33 мск опускается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 427,83 пункта. При этом утренние торги он открыл падением более чем на 1%.
"Давление на рынок оказывают снижающиеся цены на нефть на ожиданиях скорого урегулирования ситуации в Ормузском проливе после победы демократов на выборах в Конгресс США. Поддержку рынку оказывают надежды прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины, запланированные на 10-11 ноября", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
Так, в лидерах снижения котировок - акции "Роснефти" (−3,9%), "Татнефти" (привилегированные дешевеют на 3%, обыкновенные акции – на 2,43%), "Газпрома" (−2,93%), "Новатэка" (−2,65%).
В то же время опережающую динамику демонстрирует индекс Мосбиржи металлов и добычи, повышаясь на 1%, на росте котировок золота на 1,5%. Помимо акций горнодобывающих компаний внимание инвесторов направлено также на представителей финансового и потребительского секторов, где также наблюдается позитивная динамика, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".
В лидерах роста капитализации, в частности, акции "Алросы" (+4,42%), АФК "Система" (+3,24%), "Норильского никеля" (+3,22%), "Московского кредитного банка (+3,18%)". В особенности же выделяется ВК с ростом более чем на 22%.
"Бумаги "ВК" продолжают резкий подъем. Уже утром акции вновь достигали верхней ценовой границы. На мой взгляд, такая скорость роста указывает на значительную роль краткосрочного спроса. Продолжение подъема требует новых подтверждений улучшения финансовых результатов компании, иначе риск столь же резкой коррекции будет увеличиваться", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
Таким образом, на рынке наблюдается ротация капитала из нефтегазового сектора в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, резюмируют в "Цифра Брокере".
"Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2440 пунктов. Верхнюю границу могут сдвинуть отскок нефтегаза и ожидания перед заседанием совета директоров Сбербанка 10 ноября. Нижнюю способны опустить продолжение "снижения" нефти и жесткий тон в резюме обсуждения ключевой ставки", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"В конечном счете интерес инвесторов к рынку акций сохраняется, и по завершении консолидации индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению в направлении 2450-2500 пунктов", - заключают аналитики из "Цифра брокера".
 
РынокТоргиАкцииСШАОрмузский проливУКРАИНАВладимир ЧерновМосбиржаФинамРоснефть
 
 
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