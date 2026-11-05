https://1prime.ru/20261105/mosbirzha-874945339.html

Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга

Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга - 05.11.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ умеренно снижается днем четверга

Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга, чуть отыграв утреннее падение, следует из данных торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:49+0300

2026-11-05T14:49+0300

2026-11-05T14:49+0300

рынок

торги

акции

сша

ормузский пролив

украина

владимир чернов

мосбиржа

финам

роснефть

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем четверга, чуть отыграв утреннее падение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.33 мск опускается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 427,83 пункта. При этом утренние торги он открыл падением более чем на 1%. "Давление на рынок оказывают снижающиеся цены на нефть на ожиданиях скорого урегулирования ситуации в Ормузском проливе после победы демократов на выборах в Конгресс США. Поддержку рынку оказывают надежды прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины, запланированные на 10-11 ноября", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". Так, в лидерах снижения котировок - акции "Роснефти" (−3,9%), "Татнефти" (привилегированные дешевеют на 3%, обыкновенные акции – на 2,43%), "Газпрома" (−2,93%), "Новатэка" (−2,65%). В то же время опережающую динамику демонстрирует индекс Мосбиржи металлов и добычи, повышаясь на 1%, на росте котировок золота на 1,5%. Помимо акций горнодобывающих компаний внимание инвесторов направлено также на представителей финансового и потребительского секторов, где также наблюдается позитивная динамика, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах роста капитализации, в частности, акции "Алросы" (+4,42%), АФК "Система" (+3,24%), "Норильского никеля" (+3,22%), "Московского кредитного банка (+3,18%)". В особенности же выделяется ВК с ростом более чем на 22%. "Бумаги "ВК" продолжают резкий подъем. Уже утром акции вновь достигали верхней ценовой границы. На мой взгляд, такая скорость роста указывает на значительную роль краткосрочного спроса. Продолжение подъема требует новых подтверждений улучшения финансовых результатов компании, иначе риск столь же резкой коррекции будет увеличиваться", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Таким образом, на рынке наблюдается ротация капитала из нефтегазового сектора в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, резюмируют в "Цифра Брокере". "Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2440 пунктов. Верхнюю границу могут сдвинуть отскок нефтегаза и ожидания перед заседанием совета директоров Сбербанка 10 ноября. Нижнюю способны опустить продолжение "снижения" нефти и жесткий тон в резюме обсуждения ключевой ставки", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В конечном счете интерес инвесторов к рынку акций сохраняется, и по завершении консолидации индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению в направлении 2450-2500 пунктов", - заключают аналитики из "Цифра брокера".

сша

ормузский пролив

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, ормузский пролив, украина, владимир чернов, мосбиржа, финам, роснефть