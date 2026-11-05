https://1prime.ru/20261105/mosbirzha-874958443.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55%, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:18+0300
2026-11-05T19:18+0300
2026-11-05T19:18+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,55%, до 2455,44 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,55%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,55%, до 2455,44 пункта