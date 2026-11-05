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Мощность цехов кемеровского "Азота" снизили до минимального уровня - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Мощность цехов кемеровского "Азота" снизили до минимального уровня
Мощность цехов кемеровского "Азота" снизили до минимального уровня - 05.11.2026, ПРАЙМ
Мощность цехов кемеровского "Азота" снизили до минимального уровня
Мощность цехов кемеровского предприятия "Азота" снижена до минимального уровня из-за разгерметизации газопровода, сообщило предприятие в соцсетях. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:44+0300
2026-11-05T17:44+0300
россия
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Мощность цехов кемеровского предприятия "Азота" снижена до минимального уровня из-за разгерметизации газопровода, сообщило предприятие в соцсетях. Ранее в четверг губернатор региона Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. Подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление. "В связи с разгерметизацией магистрального газопровода на территории Топкинского муниципального округа зафиксировано понижение давления газа. В целях обеспечения стабильной и безопасной работы предприятия производственная мощность цехов завода временно снижена до минимального уровня", – сообщили на предприятии. Там отметили, что технологический процесс остается под полным контролем, нарушений не зафиксировано. "Угроза безопасности персонала, оборудования и окружающей среды отсутствует", – добавили на "Азоте".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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россия
РОССИЯ
17:44 05.11.2026
 
Мощность цехов кемеровского "Азота" снизили до минимального уровня

На кемеровском предприятии "Азот" снизили мощность цехов из-за разгерметизации газопровода

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Мощность цехов кемеровского предприятия "Азота" снижена до минимального уровня из-за разгерметизации газопровода, сообщило предприятие в соцсетях.
Ранее в четверг губернатор региона Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. Подачу газа на предприятие "Азот" после разгерметизации ограничили. Специалисты подключили резервные нитки и выравнивают давление.
"В связи с разгерметизацией магистрального газопровода на территории Топкинского муниципального округа зафиксировано понижение давления газа. В целях обеспечения стабильной и безопасной работы предприятия производственная мощность цехов завода временно снижена до минимального уровня", – сообщили на предприятии.
Там отметили, что технологический процесс остается под полным контролем, нарушений не зафиксировано.
"Угроза безопасности персонала, оборудования и окружающей среды отсутствует", – добавили на "Азоте".
 
РОССИЯ
 
 
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